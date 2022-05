Vorbereitungen für Tarifrunde in Metallindustrie gestartet

Das Logo der IG Metall ist an einer Wand zu sehen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Die IG Metall Küste ist in die Vorbereitungen für die Mitte September beginnenden Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie gestartet. Seit Anfang der Woche würden in 267 norddeutschen Betrieben Fragebögen nach den Wünschen und Vorstellungen der insgesamt rund 113.000 Beschäftigten verteilt, teilte die Gewerkschaft am Rande einer Auftaktkonferenz am Dienstag in Hamburg mit.

Hamburg - Deren Ergebnisse sollen in die Diskussion und Entscheidung der Tarifkommission zum Forderungsbeschluss Ende Juni einfließen. Beginn der Verhandlungen im Bezirk Küste ist der 16. September. Die Entgelt-Tarifverträge laufen am 30. September aus. Am 28. Oktober endet die Friedenspflicht.

Beim jüngsten Tarifabschluss im April 2021 hatten sich der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall Küste auf die Übernahme des Pilotabschlusses der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie verständigt. Dabei erhielten die Metaller in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein wegen der Folgen der Pandemie Einmalzahlungen statt einer prozentualen Erhöhung ihrer Entgelte. Das möchte die IG Metall diesmal unbedingt vermeiden. dpa