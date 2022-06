Vorsicht für Hunde und Katzen wegen Aujeszkyscher Krankheit

Eine Katze verläßt eine Wohnung durch eine Terrassentür. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Hunde an die Leine und Vorsicht bei der Fütterung von Katzen und Hausschweinen, rät der Veterinärdienst des Landkreises Harburg. Der Grund: Ende Mai wurde bereits zum dritten Mal die Aujeszkysche Krankheit (AK) bei einem Wildschwein im Nachbarkreis Lüneburg festgestellt. Im Landkreis Harburg wurde das Virus bisher nicht nachgewiesen. „Insbesondere Hundehalter sollten ihre Tiere auch außerhalb der während der Brut- und Setzzeit von 1.

Winsen - April bis 15. Juli geltenden Leinenpflicht in der freien Landschaft an der Leine führen“, sagte Thorsten Völker von der Kreisverwaltung.

Zudem sollten alle Hausschweinebetriebe die Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer Bestände vor einer Erkrankung sorgfältig beachten. Jägerinnen und Jäger sollten keinen Wildschweinaufbruch an Hunde oder andere Tiere verfüttern. Das AK-Virus ist sehr überlebensfähig und wird weder durch Fleischreifung noch beim Gefrieren abgetötet, wie es in der Mitteilung heißt. Wildschweine überstehen eine Erkrankung meist und können grundsätzlich das Virus dann ein Leben lang über ihre Exkremente beziehungsweise Körperflüssigkeiten übertragen. Für angesteckte Hunde, Katzen und andere Fleischfresser verläuft die AK in der Regel tödlich.

Die Aujeszkysche Krankheit ist eine weltweit vorkommende und hochansteckende Viruserkrankung, die viele Säugetierarten befällt. In der Regel sind Schweine der Hauptwirt und Überträger. Es gibt keine Impfung und keine Behandlungsmöglichkeit gegen das Virus. Als resistent gegen die AK gelten Primaten und Pferdeartige. Auch Menschen können sich nicht mit der Krankheit anstecken. dpa