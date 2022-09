Waldbrände im Harz – der Brocken steht in Flammen: Italien schickt Löschflugzeuge zu Hilfe

Auf dem Brocken im Harz lodern noch immer die Flammen, 150 Hektar Wald brennen. Italien und Österreich helfen bei den Löscharbeiten aus der Luft.

Wernigerode – Noch immer brennt der Brocken: Auch am dritten Tag ist der Großbrand im Harz nicht unter Kontrolle. Das bestätigte ein Sprecher des Landkreises Harz am Montagmorgen (05.09.2022) in Wernigerode. Nun eilen auch zwei europäische Staaten zu Hilfe: Zwei Löschflugzeuge der italienischen Feuerwehr sowie Löschhubschrauber aus Österreich helfen seit Sonntag bei den Löscharbeiten.

Die insgesamt fünf Hubschrauber nutzen dazu Wasser aus dem circa 40 Kilometer entfernten Concordiasee in Sachsen-Anhalt, aus dem Wurmberger Speichersee in Niedersachsen und dem an der Landesgrenze liegenden Eckerstausee. Die Flugzeuge des Typs Canadair CL 415 der italienischen Feuerwehrbehörde „Vigili del Fuoco“ starten dagegen vom Flughafen in Braunschweig aus, wie hna.de berichtet.

Brand auf dem Brocken: 150 Hektar Wald stehen in Flammen – Italien hilft mit Löschflugzeugen

Auf dem Brocken im Harz brennen derzeit große Waldflächen. Auch Löschflugzeuge der italienischen Feuerwehr bekämpfen den Waldbrand aus der Luft. © Julian Stratenschulte

Die Hilfe aus Italien und Österreich erfolgt im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der EU „Emergency Response Coordination Centre“ (ERCC). Dieses garantiert eine enge, unkomplizierte und zügige Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen, Serbien, Länder der ehemaligen Jugoslawischen Republik und der Türkei im Falle von Natur- und Technologiekatastrophen, Terrorakte sowie Meeresverschmutzung.

Im Zuge des ERCC ist auch Deutschland regelmäßig an Löscheinsätzen im europäischen Ausland beteiligt – sowie in der jüngeren Vergangenheit bei Waldbränden in Norditalien, Frankreich, Griechenland und Spanien. Erst Mitte Mai 2022 waren deutsche Feuerwehrteams Im Südwesten Frankreichs im Einsatz. Dort zerstörten die Flammen bei Bordeaux rund 6800 Hektar Wald, 10.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Waldbrand im Harz: Landkreis Harz ruft Katastrophenfall aus – Löscharbeiten dauern noch Tage an

Derweil soll sich das Feuer im Harz an einigen Stellen sogar weiter ausgedehnt haben, der Landkreis hat mittlerweile den Katastrophenfall ausgerufen. Die Behörden gehen weiter von einer brennenden Fläche von insgesamt rund 150 Hektar – 1,5 Quadratkilometer – aus, wie der Landkreis mitteilte. Das entspricht ziemlich genau 210 Fußballfeldern.

Seit dem frühen Montagvormittag sollen die Löschflugzeuge und Hubschrauber wieder aufsteigen und an den Löscharbeiten teilnehmen. Den Angaben zufolge gehen die Behörden davon aus, dass die Löscharbeiten noch mehrere Tage andauern werden.

Mobile Tankstellen für Luftfahrzeuge: Bundespolizei und Bundeswehr unterstützen Löscheinsatz

Eine zweite technische Einsatzleitung aus Goslar ist eingerichtet worden mit dem Ziel, die Wasserabwürfe bestmöglich zu koordinieren. Auch Bundespolizei und Bundeswehr unterstützen den Löscheinsatz derweil mit mobilen Tankstellen für die Betankung der Luftfahrzeuge. Die Feuerwehr Braunschweig und der Flughafen Braunschweig betanken indes die Löschflugzeuge.

Das Feuer war am Samstag gegen 14.30 Uhr am sogenannten Goetheweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof der Brockenbahn entdeckt und gemeldet worden. Die Ursache des Brandes ist noch immer ungeklärt. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der beliebtesten und meist genutzten Wanderwege im Nationalpark Harz. (Raphael Digiacomo)

Immer wieder kommt es zu – teilweise verheerenden – Bränden im Harz. Erst Mitte Juni 2022 forderte ein Waldbrand im Harz einen Großeinsatz der Feuerwehr. Trockenheit, Berge von Totholz, fehlende Brandschneisen: Die Angst vor kahlen Hängen im Harz wächst. Deswegen setzten Niedersachsen und Sachsen-Anhalt nun auch Flugzeuge zur Waldbrand-Früherkennung ein.

Schnelle Katastrophenhilfe für Staaten innerhalb und außerhalb der EU Wenn ein europäisches Land beispielsweise wegen einer Natur- und Brandkatastrophe in Not ist, gibt es Hilfe von anderen Staaten. Die konkrete Zusammenarbeit wird durch das Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union geregelt. Ziel ist es, den Einsatz der Bevölkerungsschutzdienste bei Katastrophen großen Ausmaßes innerhalb und außerhalb der EU zu koordinieren.

Die italienischen Löschflugzeuge, die am Brocken löschen, sind über diesen Mechanismus im Einsatz. Konkret: Benötigt ein Land Hilfe bei der Bewältigung einer Katastrophe, stellt es Hilfeersuchen an das „Emergency Response Coordination Centre“ (ERCC) – das Kernstück des Katastrophenschutzverfahrens. Das ERCC mit Sitz in Brüssel ist das europäische „Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen“ und rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche besetzt.

Von deutscher Seite stehen unter anderem zahlreiche Teams des Technischen Hilfswerks (THW) bereit – zum Beispiel für die Trinkwasseraufbereitung. Spezialisten für diesen Bereich gibt es in Südniedersachsen und Nordhessen in Göttingen und Rotenburg. (bsc)