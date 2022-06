Waldbrand im Harz: Hubschrauber löscht Flammen aus der Luft

Ein Hubschrauber hilft beim Löschen eines Waldbrandes im Harz. © --/Polizeirevier Harz/dpa

Mit Sorge blicken Feuerwehr und Waldexperten auf die anhaltende Trockenheit. Nun ist im Harz wieder ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Was bedeutet das für den Sommer?

Blankenburg - Feuerwehren kämpfen im Harz gegen einen neuen Waldbrand. Betroffen sei eine Fläche von etwa fünf Hektar im Trecktal im Oberharz am Brocken, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Harz am Freitag. Das entspreche einer Größe von etwa sieben Fußballfeldern. Weshalb das Feuer nach Mitternacht ausbrach, war zunächst unklar. Es ist nicht der erste Brand in diesem Jahr.

Elf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind laut einem Sprecher des Landkreises Harz vor Ort. Ein Hubschrauber der Polizei kreiste über der Brandstelle und löschte aus der Luft, wie Bilder der Feuerwehr Blankenburg zeigten. Zudem waren Flammen zwischen Bäumen zu sehen.

Die Einsatzkräfte hatten zunächst mit Schwierigkeiten zu kämpfen: „Durch die schlechte fahrbare Erreichbarkeit konnte das Feuer nur an einem schmalen Weg eingedämmt und aufgehalten werden“, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Es sei eine Brandschneise geschlagen worden, um das Feuer zu stoppen. Die Straße zwischen Elbingerode und Heimburg wurde wegen des Brandes gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Seit Freitag gilt im Landkreis Harz die zweithöchste Waldbrandwarnstufe. Bereits im Frühjahr war es mehrfach zu Bränden im Harz gekommen. So gab es Ende April einen größeren Feuerwehreinsatz am Brocken im Nationalpark Harz. Die Wälder dort wurden in den vergangenen Jahren immer wieder durch den Borkenkäferbefall, Trockenheit und Stürme in Mitleidenschaft gezogen.

Die Behörden in Sachsen-Anhalt sprachen zuletzt wegen Trockenheit von deutlich mehr Einsätzen als in den Vorjahren. Im Bundesland habe es im Jahr 2022 bislang 33 Brände gegeben, sagte eine Sprecherin des Forstministeriums am Freitag. Eine Gesamtfläche von 15 Hektar sei dabei betroffen gewesen. Im gesamten vergangenen Jahr zählte das Ministerium 39 Brände auf insgesamt 22 Hektar. 2020 zerstörten 54 Brände nur 9 Hektar. Negativer Ausreißer bleibt das Jahr 2018 mit 171 Bränden auf 113 Hektar.

„Im Zuge des Klimawandels wird die Gefahr von Waldbränden zunehmen“, schrieb zuletzt ein Sprecher des Forstministeriums in Magdeburg. Ob ein Waldbrandsommer wie 2018 bevorstehe, könne man noch nicht sagen, so der Sprecher. Die Witterung spiele dabei die entscheidende Rolle.

In den vergangenen Jahren wurde ein Netzwerk zur automatisierten Früherkennung in mehreren Bundesländern errichtet. „Wir sind sensibler geworden“, hieß es jüngst vom Landesfeuerwehrverband in Sachsen-Anhalt über den flächendeckenden Ausbau des automatisierten Waldbrandüberwachungssystems „Fire Watch“.

Sachsen-Anhalt unterhält ein automatisches Waldbrand-Frühwarnsystem. Dieses wurde laut Ministerium in den vergangenen zwei Jahren für rund 1,6 Millionen Euro modernisiert. Die Elektronik auf den 15 bestehenden Sensorstandorten ist in diesem Zusammenhang ausgetauscht und grundlegend erneuert worden. Die Sensoren erfassen beispielsweise Rauchentwicklung in einem Radius von bis zu 15 Kilometern.

Nach Angaben des Landesumweltministeriums dauert die Waldbrandsaison noch bis zum 30. September. Sachsen-Anhalt gehört mit einer absoluten Waldfläche von 532 480 Hektar und einem Waldflächenanteil von 26 Prozent zu den waldärmeren Bundesländern in Deutschland. dpa