Waldbrand im Harz unter Kontrolle: Einsatz dauert aber an

Ein Hubschrauber hilft beim Löschen eines Waldbrandes im Harz. © --/Polizeirevier Harz/dpa

Ein Brand im Trecktal im Oberharz ist zwar unter Kontrolle, er droht aufgrund der Trockenheit und der hohen Bodentemperaturen aber immer wieder aufzuflackern. Die Feuerwehr gehe davon aus, dass sie bis Sonntag zu tun habe, erklärte ein Sprecher des Polizeireviers Harz am Freitagnachmittag. Die betroffene, schwer erreichbare Fläche sei nach dem derzeitigen Stand 6,5 Hektar groß, das entspricht etwa neun Fußballfeldern.

Blankenburg - Es seien zwei Hubschrauber mit Löschbehältern im Einsatz. In der Spitze waren den Angaben zufolge 140 Feuerwehrleute in Aktion, am Freitagnachmittag seien es noch rund 50 gewesen. Die Hoffnung sei, dass über Nacht, wenn die Temperaturen deutlich sinken, eine Brandwache ausreiche. Am Wochenende wird dann wieder mit besonders hohen Temperaturen gerechnet.

Die Ermittlungen zur Brandursache seien eingeleitet, sagte der Polizeisprecher. Spuren würden ausgewertet, auch Bilder aus der Luft. Es sei erfahrungsgemäß schwierig, auf einer so großen Fläche eine Brandursache zu ermitteln. Das Feuer war nach Mitternacht ausgebrochen. dpa