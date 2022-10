Warme Oktober-Temperaturen liegen über dem Durchschnitt

Die Rügenwalder Mühle steht bei sonnigem Herbstwetter auf einer Wiese im Ortsteil Kayhausen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Das Oktoberwetter in Niedersachsen und Bremen gehört zu den wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, verzeichneten die Wetterstationen in Niedersachsen im Oktober 2022 eine Durchschnittstemperatur von 12,8 Grad Celsius. In der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 lag der Durchschnittswert bei 9,6 Grad Celsius.

Offenbach/Hannover/Bremen - Die Niederschlagsmenge war im Oktober unterdurchschnittlich: Im Mittel fielen mehr als 30 Liter pro Quadratmeter; zwischen 1961 und 1990 waren es noch 56 Liter pro Quadratmeter. Auch die Sonnenscheindauer nahm zu: Sie stieg von 99 Stunden auf 150 Sonnenstunden.

Im kleinsten Bundesland Bremen ermittelten die Meteorologinnen und Meteorologen durchschnittlich 13,0 Grad Celsius - die Durchschnittstemperatur im Referenzzeitraum lag bei 9,8 Grad Celsius. Auch lag die Sonnenscheindauer bei knapp 150 Stunden - zwischen 1961 und 1990 lag der Wert noch bei 98 Stunden.

Mit einer Niederschlagsmenge von aufgerundet 25 Litern pro Quadratmetern war das Bundesland das zweittrockenste in Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern, das mit 15 Litern pro Quadratmetern die trockenste Region war. Im Zeitraum von 1961 bis 1990 fiel in Bremen im Oktober-Durchschnitt mit 58 Litern pro Quadratmeter noch mehr als doppelt so viel Regen.

Bezogen auf ganz Deutschland ist der Oktober nach einer vorläufigen Auswertung des DWD mindestens einer der beiden wärmsten Oktober-Monate seit Aufzeichnungsbeginn. Nach aktuellem Stand gehen die Meteorologen von einem Durchschnittswert von 12,5 Grad aus, das entspricht dem Rekordwert aus dem Jahr 2001. dpa