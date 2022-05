Wasserqualität der Sseen in Niedersachsen und Bremen ist gut

Bei warmen Temperaturen suchen Menschen oft eine Abkühlung in öffentlichen Badegewässern. In Niedersachsen und Bremen werden sie am Wochenende offiziell eröffnet, doch wie steht es um die Wasserqualität?

Hannover - Vor der offiziellen Saisoneröffnung ist die Wasserqualität in Badegewässern in Niedersachsen und Bremen gut. Bis auf einige Ausnahmen wird die Qualität an nahezu allen Badestellen mindestens mit der zweithöchsten Stufe „gut“ bewertet. Die Saison an den Badeseen und Flüssen beginnt an diesem Sonntag.

An lediglich zwei Badestellen gibt es nach Daten des Niedersächsischen Gesundheitsamtes Mängel. Am Dümmer See im Landkreis Diepholz sind mehrere Badestellen wegen eines erhöhten Aufkommens von Blaualgen gesperrt. Die Bakterien können giftig sein und die Haut reizen. Sie treten vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen in stehenden Gewässern auf. In Wremen (Landkreis Cuxhaven) ist der Nordseestrand wegen seiner Wasserqualität als „mangelhaft“ eingestuft. Entlang der Unterweser sind einige Badestellen nur in der Kategorie „ausreichend“ bewertet.

In der Region Hannover ist laut dem Gesundheitsamt an 24 von 25 Badestellen die Wasserqualität mindestens „gut“. Wie auch in Bremen wurden die ersten Wasserproben hier am 2. und 3. Mai entnommen. Bis zum Ende der Saison am 15. September soll mindestens alle 30 Tage die Wasserqualität an jedem Badeort untersucht werden, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Einzig am Parksee Lohne in Isernhagen gelte eine Badewarnung wegen einer Blaualgenentwicklung. Ein Badeverbot gilt hier bisher nicht. dpa