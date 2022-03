Wegen Mordes angeklagter Mann schweigt zum Prozessauftakt

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Ein wegen Mordes angeklagter 44-Jähriger hat sich zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Göttingen nicht eingelassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 25. August 2021 seine ehemalige Partnerin heimtückisch getötet zu haben. Der Mann muss sich von Mittwoch an vor dem Landgericht verantworten.

Göttingen - Laut der Anklage besuchte der 44-Jährige seine ehemalige Freundin am 25. August in Göttingen mit dem Ziel, sie zu töten. Den Angaben nach soll der Mann aus Hannover zuerst ein friedliches Verhalten vorgetäuscht und die Frau dann überraschend erwürgt haben.

Um einen natürlichen Tod vorzutäuschen, soll der Deutsche Spuren gelegt haben, die einen exzessiven Alkoholkonsum der Frau suggerieren sollten. Unter anderem habe er Alkohol drapiert. Außerdem habe er vom Handy der Toten eine Nachricht an deren Sohn verschickt, in der sie über ein Stechen in der Brust und zu viel Alkohol klagte.

Zum Auftakt der Verhandlung waren drei Zeugen sowie zwei Sachverständige geladen. Dabei handelte es sich um zwei Polizisten, einen Bekannten der Toten, der die Polizei alarmiert hatte, den Gerichtsmediziner und einen psychologischen Gutachter. Der Angeklagte sitzt seit September 2021 in Untersuchungshaft. dpa