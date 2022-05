Weil gratuliert neuer DGB-Chefin: Rückt de Ridder nach?

Die niedersächsische SPD-Politikerin Yasmin Fahimi wird neue Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Der DGB-Bundeskongress wählte die 54-Jährige am Montag in Berlin mit 93,2 Prozent der Stimmen zur ersten Frau an die Spitze der Organisation.

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil würdigte Fahimi nach der Wahl als „ausgewiesene Arbeitsmarktexpertin“, die die Interessen der Arbeitnehmer klar und deutlich vertreten werde. „Ich freue mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit einer alten Freundin“, schrieb der SPD-Politiker in den sozialen Netzwerken.

Bei der Bundestagswahl im Herbst hatte Fahimi für die SPD noch ein Direktmandat im Wahlkreis Stadt Hannover II errungen. Allerdings hatte sie angekündigt, ihr Bundestagsmandat als DGB-Chefin niederzulegen. Erste Nachrückerin auf der SPD-Landesliste wäre die deutsch-belgische Unternehmensberaterin Daniela de Ridder aus dem Wahlkreis Mittelems, die bereits von 2013 bis 2021 für die SPD im Bundestag saß. dpa