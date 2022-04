Weil wünscht Muslimen friedvollen Fastenmonat

Das Schaufenster eines Geschäfts für Partyzubehör ist mit Ramadan-Motiven bestückt. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, (SPD) haben allen Musliminnen und Muslimen in Niedersachsen einen gesegneten und friedvollen Fastenmonat gewünscht. „Der Ramadan hat wie andere religiöse Feste und Traditionen seit vielen Jahren einen festen Platz in Niedersachsen“, sagte Weil am Freitag.

Hannover - Angesichts der aktuellen Krisen gewinne der Zusammenhalt in der Familie, im Freundeskreis und der Gesellschaft sowie das friedliche Zusammenleben noch stärker an Bedeutung, sagte der Ministerpräsident.

Schröder-Köpf betonte, dass innere Einkehr und Zusammenhalt in diesen bewegten Zeiten eine wichtige Rolle spielten. Genau dafür stehe auch der Ramadan. Der Fastenmonat habe einen solidarischen und sozialen Charakter. Das Fasten beginnt im neunten Monat Ramadan am 3. April und endet am 1. Mai. Danach startet das dreitägige Fest „Eid al-Fitr“, auch Ramadan oder Zuckerfest genannt, das den feierlichen Abschluss des Fastens markiert. dpa