Weitere Todesfälle in der Pandemie in Niedersachsen

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Niedersachsen hat sich weiter erhöht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag mitteilte, wurden 36 neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle stieg damit auf 7582.

Hannover - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen stieg auf 1171,4 - so viele Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurden gemeldet. Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte hatte die Grafschaft Bentheim die höchste Inzidenz - der Wert lag dort bei 2600,6. Den niedrigsten Wert hatte der Landkreis Wesermarsch mit 570,5, wie aus einer Übersicht auf der Internetseite der Landesregierung hervorgeht.

Die Hospitalisierungsinzidenz veränderte sich von Freitag auf Samstag nicht und lag weiter bei 10,5. Der Wert drückt die Zahl der Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten in Kliniken je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche aus. Es können auch Menschen mit positivem Corona-Test darunter sein, die wegen anderer Erkrankungen in der Klinik sind. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten stieg im Vergleich zum Vortag von 5,7 Prozent auf 5,8 Prozent.

Im Land Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen nach RKI-Zahlen vom Samstagmorgen bei 663,7. Weitere Todesfälle wurden demnach nicht gemeldet. dpa