Werders Mbom dabei: U21-Fußballer mit drei Nachnominierungen

Deutschlands Abwehrspieler Jean-Manuel Mbom (l) und Ungarns Alen Skribek kämpfen um den Ball. © Marton Monus/dpa/Archivbild

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo muss seinen Kader für die ersten beiden Fußball-Länderspiele des Jahres erneut umbauen. Für die beiden Partien in der EM-Qualifikation am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Aachen gegen Lettland und am kommenden Dienstag (17.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Israel wurden Jean-Manuel Mbom (Werder Bremen), Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF) und Kilian Fischer (1.

Berlin - FC Nürnberg) nachnominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte. Die Gladbacher Jordan Beyer (Corona) und Luca Netz (verletzt) sowie Kevin Schade (SC Freiburg) waren ausgefallen.

Zuvor hatten in Malick Thiaw, Reda Khadra, Armel Bella Kotchap, Patrick Osterhage und Luca Philipp schon fünf Spieler passen müssen. Di Salvo, Nachfolger von Stefan Kuntz, hatte unter anderem mit Blick auf die Corona-Situation ein XXL-Aufgebot von 25 Profis benannt.

Für die U21-Auswahl geht es in den Partien gegen Lettland und in Israel um das Ticket für die EM-Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien. Trotz eines 0:4 gegen Polen im November führt Titelverteidiger Deutschland seine Gruppe mit 15 Punkten aus sechs Spielen an. dpa