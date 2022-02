Werkstattbrand in Großenkneten: Ein Verletzter

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Beim Brand einer Autowerkstatt in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist ein 30-jähriger Mann verletzt worden. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer am Montagabend ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Großenkneten - Grund für den Brand sei vermutlich ein technischer Defekt. So betätigte der 30-Jährige eine Hebebühne, aus der dann plötzlich Flammen schlugen. Diese griffen zunächst auf ein Auto und schließlich auf Teile des Hallendachs über. Bei einem ersten Löschversuch zog der Mann sich Brandverletzungen an den Händen zu und atmete Rauchgas ein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Eine weitere Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäudeteile sowie auf ein nebenstehendes Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Dessen 30 Bewohner wurden unverletzt evakuiert und durften nach dem Einsatz in das Gebäude zurückkehren. dpa