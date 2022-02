Wichtigstes Spiel der Saison: Wolfsburg gegen Fürth

Wout Weghorst nimmt den Ball an. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

In der Fußball-Bundesliga steht der VfL Wolfsburg an diesem Sonntag vor dem wohl wichtigsten Spiel der bisherigen Saison. Nach elf Partien ohne Sieg geht es ab 17.30 Uhr gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth. Mit einem Sieg wollen die Wolfsburger einen Wendepunkt in dieser bislang so missratenen Saison erreichen. Im Falle einer weiteren Niederlage droht dagegen dem erst im Oktober verpflichteten Trainer Florian Kohfeldt das Aus.

Wolfsburg - Um den Kader zu verstärken und die sportliche Krise zu beenden, hat der Tabellen-15. im Winter noch einmal mehr als 20 Millionen Euro in drei neue Spieler investiert. Prominentester Neuzugang ist der Rückkehrer Max Kruse von Union Berlin, der nach Angaben von Kohfeldt bereits gegen Fürth in der Anfangsformation stehen wird. Auch der dänische Nationalstürmer Jonas Wind hat gute Chancen auf sein Bundesliga-Debüt. Für den erst 18 Jahre alten Amerikaner Kevin Paredes käme ein Einsatz am Sonntag dagegen wohl zu früh.

Wegen der nach wie vor geltenden Zuschauer-Beschränkungen in Niedersachsen ist die Partie Wolfsburg gegen Fürth an diesem Wochenende das einzige Bundesliga-Spiel, das weiterhin nur vor 500 Fans ausgetragen werden darf. Die Verantwortlichen des VfL halten diese Entscheidung für nur „schwer nachvollziehbar“. dpa