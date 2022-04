Wintereinbruch in Niedersachsen - Schneechaos in vielen Regionen befürchtet

Von: Bernd Schlegel

In Niedersachsen meldet sich der Winter zurück. Lokal können Frost, Glätte und Schneeschauer den Verkehr behindern, so auch im Harz und in Hildesheim.

Göttingen ‒ Pünktlich zum Aprilauftakt (01.04.2022) meldet sich nach einem meist milden März der Winter in Niedersachsen* zurück. Doch Vorsicht, dieser Aprilscherz kann je nach Region zu Verkehrseinschränkungen führen. So empfiehlt die Polizei Verkehrsteilnehmern dringend Schneeketten und Winterausrüstung ‒ vor allem im Harz, der nach Möglichkeit gemieden werden sollte.

Später Wintereinbruch in Niedersachsen. Im Göttinger Stadtteil Grone liegt eine dünne Schneeschicht. © Bernd Schlegel

Im Raum Hildesheim ist es zu starkem Schneefall gekommen. Auch deswegen geht es nur langsam auf der Autobahn voran, meldete eine Pendlerin. Auf der A7 bei Hildesheim-Drispenstedt kommt es an einer Baustelle zu Staus. Deshalb die Bitte der Polizei: Die Verkehrsteilnehmer sollten langsam fahren und mehr Zeit einplanen, wie hna.de berichtet.*

Wintereinbruch mit Schnee und Glätte in Niedersachsen: Vorsicht im Harz und im Raum Hildesheim

In Südniedersachsen bereitet die Wetterlage bislang keine Probleme, je nach Region ist es jedoch zu Schneeschauern gekommen ‒ so war auch der Göttinger Stadtteil Grone heute Morgen von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) liefert die neuesten Wetter-News*: Warnung vor Frost und Glätte, vor allem in der Nacht auf Samstag. Dabei wirkte es zuletzt so, als wäre der Frühling* bereits angebrochen. (Raphael Digiacomo, Bernd Schlegel)

