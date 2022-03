Winterruhe vorbei: Vogelpark Walsrode öffnet wieder

Michael Lenzgen, Tierpfleger im Weltvogelpark Walsrode, begutachtet Kiera den Hellroter Ara. © Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Die Winterpause im Weltvogelpark Walsrode geht zu Ende, zum Wochenende können die etwa 4000 Vögel wieder besucht werden. Zum 60. Geburtstag im Juni gibt es eine neue Voliere.

Walsrode - Nach viereinhalb Monaten Winterpause öffnet der Weltvogelpark Walsrode seine Pforten am Samstag. Zu den neuen Parkbewohnern zählt der vom Naturschutzbund gekürte Vogel des Jahres 2022, der Wiedehopf. Der regional stark gefährdete Wiedehopf ist ein heimischer Zugvogel und bewohnt gern sonnige Wiesen, Weiden, Obstgärten und Weinberge. Er ernährt sich von Insekten, deren Population durch den Rückgang großer Weideflächen und den Einsatz von Pestiziden zurückgegangen ist. Charakteristisch ist auch sein unangenehmer Geruch.

Im Papageiengehege sind die in Südamerika bis nach Feuerland verbreiteten Smaragdsittiche zusammen mit den in der Karibik beheimateten Kubaamazonen zu sehen. Auch die Familie der Hornvögel begrüßt ein neues Mitglied: Die afrikanischen Weißschopf-Hornvögel besiedeln ursprünglich die Regenwälder südlich der Sahara und sind wie alle Hornvögel Höhlenbrüter.

Bilbo, das im April 2021 eingezogene Faultier, bekommt bereits im Frühling eine Gefährtin. Zum 60. Jubiläum wird im Juni eine begehbare Voliere am Eingang eröffnet.

Große Schäden durch die Orkane gab es auf dem weitläufigen Gelände in den vergangenen Wochen nicht. „Es war eine Herausforderung, aber nicht so schlimm. Zum Glück hatten wir eine Woche vor dem großen Sturm Baumfällarbeiten“, berichtet Janina Ehrhardt, Sprecherin des Parks. Wegen der Winterruhe seien die meisten Tiere in den Innenbereichen untergebracht gewesen. „Man bangt, aber wir sind da ganz gut durchgekommen.“

Wegen der Weitläufigkeit des Außengeländes hatte sich die Besucherzahl nach einem wegen der Corona-Pandemie verhaltenen Frühjahr 2021 im Sommer stabilisiert. Für diese Saison, die bis zum 6. November dauert, rechnet der Park mit einer Rückkehr zur Normalität. dpa