Wintersaison im Freibad Bohmte beendet

Eine Frau mit Puddelmütze schwimmt im Freibad Bohmte am letzten Öffnungstag der Saison. © Friso Gentsch/dpa

Freibad-Fans sind den ganzen Winter über in der Gemeinde Bohmte im Landkreis Osnabrück auf ihre Kosten gekommen: Weil die Sanierung des Hallenbades länger dauert als geplant, beschloss die Verwaltung des 13.000-Einwohner-Ortes in der Dümmer-Region, das Freibad auch im Winter so lange zu öffnen, wie es ging. Und weil es Schnee und Dauerfrost in dieser Saison nicht gab, wurde das Bad bis Sonntag jeden Tag geöffnet.

Bohmte - Aber jetzt muss es doch eine Pause geben: Um es für die nächste Sommersaison herzurichten, schließt es für die nächsten vier Wochen die Tore, hieß es von der Gemeindeverwaltung.

Ursprünglich sollte schon Heiligabend Schluss sein, aber wegen des milden Wetters wurde die Öffnung immer wieder verlängert. Nun aber müssen Schäden an den Wand- und Bodenflächen beseitigt werden, wo sich trotz des chlorhaltigen Wassers verstärkt Grün- und Schwarzalgen bilden können. Aus hygienischen Gründen sei eine Grundreinigung der Becken notwendig, hieß es. In gut einem Monat, am Ostermontag (18. April), soll das Freibad in die Sommersaison starten. dpa