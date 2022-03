Winterstürme: Inselbürgermeister setzen auf schnelle Hilfen

Die Abbruchkante einer Düne am Nordstrand von Norderney. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Die Sturmfluten der vergangenen Winterstürme spülten auf den Ostfriesischen Inseln jede Menge Sand fort. Die Strände dienen dem Küstenschutz, aber auch dem Tourismus. Bei einer Konferenz wird nun über den Wiederaufbau gesprochen. Die Inseln haben klare Erwartungen.

Aurich - Vor der Inselkonferenz mit dem niedersächsischen Umweltministerium hoffen die von den Winterstürmen gebeutelten Ostfriesischen Inseln auf schnelle und unkomplizierte Hilfen. „Ich gehe in die Inselkonferenz mit der Erwartung, dass die dort angesprochenen Themen konstruktiv angegangen werden und somit auch zügig und unbürokratisch umgesetzt werden“, sagte Baltrums Inselbürgermeister Harm Olchers (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur vor dem Treffen. Bei der Konferenz kommen Umweltminister Olaf Lies (SPD) und die Inselbürgermeister der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln am Donnerstag in Aurich zusammen.

Die bisherigen Gespräche seien aus seiner Sicht positiv verlaufen - jede Insel habe ihre Situation darstellen können, sagte Olchers. „Aus meiner Sicht wäre es im Hinblick auf die anstehende Saison wünschenswert, wenn eine schnelle Hilfe erfolgt und die Umsetzung, also der Sandtransport, zügig angeschoben werden kann.“

Auch andere Inseln setzen beim Wiederaufbau auf das Land. Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (SPD) sagte, er hoffe, dass das Land neben dem Sturmflutschutz auch die Inselkommunen dabei unterstütze, die touristischen Strände wieder aufzubauen. Diese seien die Existenzgrundlage der Inseln. „Dabei geht es sowohl um die Bereitstellung der benötigten finanziellen Mittel als auch die nötige Flexibilität, zwischen Küsten- und Naturschutz sowie der Herstellung unserer wirtschaftlichen Grundlage pragmatische und am Wohl der Insel orientierte Entscheidungen zu treffen“, teilte Ulrichs mit.

Spiekeroogs Inselbürgermeister Patrick Kösters (parteilos) betonte, die Inseln befänden sich mit der Nordsee und dem Wattenmeer in einem „dynamischen Lebensraum“ - es sollte bei der Konferenz daher auch um zukünftige Perspektiven gehen, wie sich die Inseln aufstellten.

Mehrere Sturmfluten in diesem Winter hatten auf den Ostfriesischen Inseln vielerorts Strände fortgespült. Aufgespülte Sanddepots, die die Schutzdünen wie etwa auf Langeoog vor Wellen sichern, wurden weitgehend aufgebraucht. An einigen Inseln wie etwa auf Wangerooge gingen für den Tourismus zudem große Teile der Badestrände verloren. Die Landesregierung kündigte daraufhin Hilfen für den Küstenschutz und den Tourismus der Inseln von insgesamt sieben Millionen Euro an.

Neben dem Küsten- und Inselschutz soll auch über weitere Themen gesprochen werden, etwa über die neue Nordsee-Befahrensverordnung, Wohnraum auf den Inseln und geplante Gasfördervorhaben. dpa