Woche der Brüderlichkeit mit Motto „Fair Play“ eröffnet

Die bundesweite „Woche der Brüderlichkeit“ ist am Sonntag in Osnabrück eröffnet worden. Sie wird seit 1952 von den Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Deutschland veranstaltet. Das Motto in diesem Jahr lautet „Fair Play - Jeder Mensch zählt“. Zum Auftakt erhielten der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, sowie der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland die Buber-Rosenzweig-Medaille.

Osnabrück - Fischer habe sich mit seiner klaren Haltung gegen rechts, gegen Antisemitismus und Rassismus im Sport wie in der Gesellschaft einen Namen gemacht, hieß es am Sonntag. Makkabi Deutschland stehe als herausragendes Beispiel dafür, Sport als Brücke zwischen Menschen zu sehen.

Für den katholischen Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode ist die „Woche der Brüderlichkeit“ ein klares Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus. „Gerade als christliche Kirche in Deutschland sind wir in der Pflicht, immer wieder gegen aufkeimende antisemitische und rassistische Tendenzen in der Gesellschaft aufzustehen“, sagte Bode. Die Woche des interreligiösen Dialogs ist mit einer Reihe von Veranstaltungen in vielen Städten verbunden. dpa