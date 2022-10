Verheerender Brand in Wohnhaus: Feuerwehr rettet Katzen – 200.000 Euro Schaden

Wohnungsbrand

In einem Mehrparteienhaus in Bad Münder bricht ein Brand aus. Bei dem Feuer entsteht ein Schaden von 200.000 Euro, die Feuerwehr rettet drei Katzen.

Bad Münder – Zu einem verheerenden Wohnungsbrand ist es Dienstagnachmittag (18.10.2022), gegen 16.50 Uhr, in einem Mehrparteienhaus in der Lange Straße in Bad Münder (Kreis Hameln-Pyrmont) in Niedersachsen gekommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen ein Ausbreiten der Flammen verhindern und drei Katzen aus den verqualmten Wohnräumen im Obergeschoss des Hauses retten.

Die Bewohner des Hauses konnten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen und blieben so unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 200.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus ist zurzeit unbewohnbar. Es wurde für weitere Brandursachenermittlungen beschlagnahmt. Während der Löscharbeiten musste die Lange Straße gesperrt bleiben, wie hna.de berichtet.

+ In Bad Münder im Kreis Hameln-Pyrmont ist es Dienstag (18.10.2022) zu einem Brandausbruch in einem Mehrparteienhaus gekommen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. © Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Die Ursache des Brandes, der in einem als Kinderzimmer genutzten Raum ausgebrochen ist, bleibt trotz erster Untersuchungen der Tatortgruppe der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bislang ungeklärt. Weitere Ermittlungen werden durch Brandursachenermittler der Polizei Bad Münder durchgeführt. (rdg)

