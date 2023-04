Passanten melden rätselhaften Fund: Abgetrennter Wolfskopf entdeckt

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Polizei vor Rätsel: In Niedersachsen wurde ein abgetrennter Wolfskopf gefunden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Einen abgetrennten Wolfskopf entdeckten Passanten am Freitag (7. April). Nun prüft die Polizei den Zusammenhang mit einem Fund vom März.

Leiferde – Erst im März hatte ein unheimlicher Wolfsfund für Aufsehen gesorgt, nun meldet die Polizei erneut eine rätselhafte Sichtung. Wie die Polizei am Samstag erklärt, wurde ein vollständig abgetrennter Wolfskopf in Niedersachsen im Landkreis Gifhorn entdeckt. Gemeinsam mit einem Wolfsberater wird der Tierkopf aktuell untersucht. Ob ein Zusammenhang mit dem Fund eines Wolfes am 23. März, damals allerdings ohne Kopf, besteht, werde aktuell geprüft. Im Fall des ersten Fundes vom März, ebenfalls im Landkreis Gifhorn, läuft bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei.

Passanten melden Fund: Abgetrennter Wolfskopf in Niedersachsen entdeckt

Wie die Polizei weiter bestätigt, entdeckten Passanten den Tierkopf am Freitag im Bereich des Nabu Artenschutzzentrums in Leiferde. Wie die dpa berichtet, zeigen Bilder auf der Plattform Instagram den auf der Straße liegenden Tierkopf mit einem durch einen Stock aufgesperrten Mund. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass es sich dabei um echte Bilder handelt. Die Hintergründe sind weiter unklar.

Immer wieder ereignen sich in Niedersachsen Vorfälle mit Wölfen. Ein Wolf hat in Friedeburg (Ostfriesland) gewütet und 20 Schafe getötet. Auch in Hessen ereignete sich ein Vorfall: ein Wolf reißt eine ganze Schafsherde. Alle leblosen Tiere konnten gefunden werden, doch von einem fehlte jede Spur.

In Italien sorgt ein Bären-Angriff aktuell für Entsetzen. Mit einem Stock soll sich der junge Jogger noch gegen seinen Angreifer verteidigt haben, doch für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Ein Bär tötete den jungen Mann.