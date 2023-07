„Moorwasser lief aus der Bauchdecke“ – Wolf skalpiert Pferd bei Stade

Von: Lia Stoike

Für eines von drei Pferden, das bei einem Wolfsangriff in Isensee, Osten, verletzt wurden, gab es keine Hoffnung mehr. Es musste noch an Ort und Stelle von seinem Leid erlöst werden. © Privat

Insgesamt drei Pferde wurden bei einem Wolfsangriff im Juni verletzt. Eines hat nicht überlebt. Der Besitzer Uwe Wichers trauert auch heute.

Niedersachsen/Isensee – Es ist knapp einen Monat her, aber Uwe Wichers erinnert sich noch sehr gut an den Tag, an dem er sein Pferd, ein Hannoveraner, schwer verletzt an der Weide vorfand. Mit einem Trecker wird es aus einem Graben neben der Weide gezogen. Es ist übel zugerichtet, lebt aber noch. „Moorwasser lief aus der Bauchdecke“, erzählt er gegenüber kreiszeitung.de. Dort, wo einmal Fell gewesen war, klaffte nun ein Loch am Bauch des Jährlings. Auch an anderen Stellen ist „Fell heruntergerissen“. „Sie haben ihn angefressen“, sagt Wichers und meint damit Wölfe.

Wolf skalpiert Pferd bei Stade – und es nicht das einzige verletzte

Zudem weist das Pferd die Jagd des Raubtiers Wolf typischen Kehlbiss auf. Dass hier ein solcher gewütet hat, sei unbestreitbar gewesen. Anhand der Wunden des Jährlings sei dies von den Gutachtern bestätigt worden. Es ist nicht das einzige Pferd, was an diesem Morgen verletzt im Graben liegt. Noch zwei weitere von insgesamt sechs müssen auch aus dem Wasser geborgen werden, weil sie es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Die beiden Jährlinge haben Glück im Unglück: Sie überleben.

Ob ein oder mehrere Wölfe auf die Pferde von Uwe Wichers losgegangen sind, ist unklar. Diese Wölfe aus einem Tierpark zeigen aber, mit welcher Dynamik die Raubtiere ihre Beute jagen. (Symbolbild) © Boris Roessler/DPA

Für den schwer verletzten Jährling hingegen, kann der Tierarzt nichts mehr tun. „Das Pferd war sehr schwach“, sagt Uwe Wichers im Interview mit kreiszeitung.de. Wichers ist Pferdezüchter und Händler. Er kauft die Pferde im Fohlen-Alter an und verkauft sie meist nach ein paar Jahren, wenn sie ausgebildet sind. Obwohl die Zeit begrenzt ist, hat Uwe Wichers eine enge Bindung zu seinen Tieren. Eineinhalb Jahre gehörte der Jährling Wichers, der den Wolfsangriff nicht überlebte.

Kein Einzelfall? Wolf griff Pferd-Herde an – darunter auch ein 700 Kilogramm-Kaltblut

Dass ein Wolf ein Pferd angreift, ist mittlerweile keine Ausnahme mehr. Die Vorfälle häufen sich aus Sicht der Pferdehalter. Vor einigen Wochen wurde in Ostfriesland eine Herde angegriffen, dabei ein Pferd lebensgefährlich von einem Wolf verletzt. Darunter war sogar ein 700 Kilogramm schweres Kaltblut. So klein wie Schafe oder Kälber sind Wichers Pferde ebenfalls nicht. Auch, wenn sie eher schmächtig wirken, messen die Jährlinge eine Schulterhöhe von 1,60 Metern.

Auch einen Monat nach dem schrecklichen Fund trauert der Pferdehändler um den Jährling. Er hätte sich ein anderes Schicksal für den Hannoveraner gewünscht. Nicht zu unterschätzen ist aber auch der Geldverlust, dem Wichers nun ins Auge blicken muss. Züchter und Händler gehen in Vorkasse, investieren zunächst hohe Geldbeträge unter anderem für den Kauf eines Fohlens, die Weide, das Futter und die Ausbildung, lange bevor es zu einem Verkauf kommt. Das Land Niedersachsen entschädigt zwar die Weidetierhalter unter anderem hinsichtlich Tierarztkosten, Tierarztkosten, Medikamente sowie Tierkörperbeseitigung bei einem nachgewiesenen Wolfriss. Das ist aber in diesem Fall nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Trotz Wolfsangriff: Geld-Verlust eines vollständig ausgebildeten Pferdes nicht zu ersetzen

Je nach Abstammung, Ausbildungsgrad und Prämien der Pferde können bei einem späteren Verkauf Geldbeträge von mehreren Tausend Euro eingenommen werden. Dies fällt weg. Uwe Wichers sagt: „Das kann man alles so nicht akzeptieren.“ Und meint, dass sich Wölfe zunehmend ausbreiten und in bestimmten Gegenden zu einem Problem werden. Er lebe jederzeit in Angst, dass seinen Pferden etwas zustoßen könnte, auch schon vor dem Unglück.



Solche Forderungen werden nicht nur bei Pferdehalten, sondern auch in der Landwirtschaft laut. Herdenschutz wird zunehmend zur Herausforderung. Aus diesem Grund gab ein Schafhalter vor einigen Wochen seine Herde auf, trotz langjähriger Familientradition. Doch gleichzeitig wächst auch der Widerstand von Sympathisanten und Schützern der Raubtiere. Eine Tierpflegerin stellte kürzlich gegenüber kreiszeitung.de klar, warum Wölfe geschützt werden müssen.