Wolfsburg vor großer Kulisse: 50.000 Karten verkauft

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt ist vor einem Spiel im Stadion. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Die Fußballerinen vom VfL Wolfsburg können sich für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Barcelona auf viele Zuschauer einstellen. 50.000 Karten, die der spanische Titelverteidiger am Montag für die Partie in den Verkauf gab, waren gleich am ersten Tag vergriffen, teilte der Club auf seiner Webseite mit.

Barcelona/Wolfsburg - Allerdings handelte es sich um nahezu kostenlose Tickets, auf die nur die Vereinsmitglieder Anrecht hatten. Jede Person mit einem Mitgliedsausweis konnte maximal vier Freikarten bestellen, für die nur die Verwaltungskosten zu bezahlen waren, wie der FC Barcelona mitteilte. Am Dienstag wurde der Kartenverkauf für die restlichen Fans zu Preisen zwischen neun und 15 Euro eröffnet.

Im legendären Camp Nou hatte es zuletzt einen Rekord im Frauenfußball gegeben, als 91 553 Fans das Viertelfinale gegen Real Madrid sahen. Die UEFA gab am Montag die Termine für die Halbfinalpartien bekannt. Das Hinspiel in Barcelona findet am 22. April (18.45 Uhr/DAZN), statt. Das Rückspiel in Wolfsburg ist für den 30. April (18.00 Uhr/DAZN) terminiert worden. dpa