Wolfsburger Urgestein Anna Blässe verlässt Verein

Teilen

Anna Blässe vom VfL Wolfsburg. © Swen Pförtner/dpa

Die Fußballerin Anna Blässe wird den VfL Wolfsburg im Sommer nach 15 Jahren verlassen. Keine Spielerin habe länger beim VfL unter Vertrag gestanden als die 35-Jährige, teilte der Club am Donnerstag mit. Blässe gewann mit ihrem Team sechs Mal die deutsche Meisterschaft, acht Mal den DFB-Pokal und zwei Mal die Champions League. Ihr 30-Meter-Schuss im Pokalfinale 2020 gegen SGS Essen wurde zum „Tor des Monats“ gewählt.

Wolfsburg - „Ich denke an zahlreiche Erfolge zurück, aber auch an Begegnungen mit tollen Menschen, die mich und mein Leben geprägt haben. Daher wird der Verein auch immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, sagte die Abwehrspielerin. Nach Angaben des Sportlichen Leiters der VfL-Frauen, Ralf Kellermann, wird der Verein Blässe nicht nur als Spielerin, sondern auch als Mensch vermissen. „Sie zählt ohne Zweifel zu den prägenden Persönlichkeiten des Wolfsburger Frauenfußballs und hat eine Entwicklung beim VfL mitgestaltet, die bei ihrem Wechsel zu uns niemand für möglich gehalten hätte.“

Blässe hat sich parallel zum Sport als Wirtschaftsfachwirtin weitergebildet und strebt nun einen Abschluss als Fitnesscoach an. Vor ihrem Abschied nach dieser Saison hofft sie aber noch auf mindestens einen weiteren Titel mit dem VfL. Die Wolfsburgerinnen haben noch gute Chancen auf die Meisterschaft und sind auch in Champions League und DFB-Pokal noch im Wettbewerb. dpa