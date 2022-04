Wolfsburgerin freut sich über Mega-Kulisse in Barcelona

Teilen

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Abwehrspielerin Kathrin Hendrich vom VfL Wolfsburg freut sich auf ein ausverkauftes Stadion im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona. „Die Vorfreude ist natürlich riesig, am liebsten würde ich morgen schon spielen“, sagte die Nationalspielerin am Mittwoch in der Pressekonferenz des DFB-Teams.

Barcelona/Wolfsburg - Sie hatte am Dienstag gehört, dass schon 50.000 Tickets für die Partie am 22. April (18.45 Uhr/DAZN) verkauft wurden. „Dann bekam ich eine Nachricht von einer Barcelona-Spielerin, die sagte: Das werden mehr als 50.000, das wird ausverkauft. Man kann's kaum glauben. Das wird ein Riesen-Event. Ich glaube, das hat sich keiner träumen lassen.“

Die Katalanen setzten am Dienstag alle Karten im freien Verkauf ab, nachdem bereits am Montag die 50.000 für Mitglieder reservierte Karten vergriffen waren, teilte der Club auf seiner Webseite mit. Im legendären Camp Nou hatte es zuletzt einen Rekord im Frauenfußball gegeben, als 91.553 Fans das Viertelfinale gegen Real Madrid sahen. dpa