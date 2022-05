Wolfsburgs Trainer Kohfeldt beeindruckt vom Kölner Weg

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt gestikuliert. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Für Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt ist die Saison nach dem Erreichen des Klassenerhalts noch nicht beendet. „Ich sehe das überhaupt nicht so, dass die Saison durch ist“, sagte Kohfeldt am Donnerstag vor dem Spiel beim 1. FC Köln. „Das Spiel selber und der grundsätzliche Ansatz, die Saison positiv zu Ende zu bringen, sollten reichen, um die Spannung zu halten.“

Wolfsburg - Er setze darauf, dass die Mannschaft mit Freude am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach Köln fahren werde. Kohfeldt rechne mit einem „Riesenspiel“ und „einer unglaublichen Euphorie“ in der Stadt. „Ich finde den Weg der Kölner in den letzten Wochen beeidruckend“, sagte der 39-Jährige: „Die kämpfen nicht nur um Europa, sondern um die Champions League.“

Kohfeldt lobte seinen Kölner Kontrahenten Steffen Baumgart, mit dem er gemeinsam dem Fußballlehrer-Lehrgang gemacht hatte. Baumgart stehe mit seinen Mannschaften für „Tempo, Leidenschaft und Stress für den Gegner“. „Das lebt er am Spielfeldrand vor. Ich glaube, das wäre jetzt nicht in jeglicher Form meine Art, aber bei ihm ist es authentisch.“ dpa