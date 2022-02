„Ylenia“ hinterlässt nur wenige Schäden: Zwei Verkehrstote

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr beseitigen einen Baum, der auf einem Gebäude liegt. © Philipp Schulze/dpa

Das Orkantief „Ylenia“ rast über den Nordwesten hinweg, Hunderte Hilfskräfte rücken aus. Ein Autofahrer wird von einer Eiche erschlagen, ein weiterer stirbt beim Zusammenstoß mit einem Lkw. Eine Sturmflut bleibt aus. Aber Tief „Zeynep“ ist im Anmarsch.

Hannover/Bremen - Das Orkantief „Ylenia“ hat Niedersachsen und Bremen ordentlich geschüttelt und zwei Autofahrern das Leben gekostet. Die meisten Züge standen still, Hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehren rückten aus. Die Schäden hielten sich noch in Grenzen. Ein 37 Jahre alter Mann aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg wurde in seinem Auto am Donnerstagmorgen auf einer Landstraße im Kreis Uelzen von einem Baum erschlagen. Ein Autofahrer im Landkreis Osnabrück starb nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw, nachdem sein Anhänger den Böen nicht standhielt und auf die Gegenfahrbahn abkam. Der Beifahrer wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt.

Der nächste heftige Sturm ist bereits im Anmarsch: „Es zieht noch ein Orkan auf“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. „Zeynep“ könnte in Teilen noch stärkere Orkanböen bringen. Vor allem der Norden Deutschlands soll von dem neuen Sturm betroffen sein.

„Ylenia“ brachte in Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein die Fahrpläne des Nah- und Fernverkehrs gehörig durcheinander. Es sei im gesamten Norden zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen gekommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Dabei sei im Regionalverkehr hauptsächlich Niedersachsen betroffen gewesen. Im Fernverkehr im Norden ging laut Bahn auch am Nachmittag noch immer nichts.

In den meisten Fällen waren auf die Gleise oder in Oberleitungen gestürzte Äste und Bäume der Grund für die Ausfälle und Verspätungen. Auch umherfliegende Planen oder ähnliche Gegenstände, die Oberleitungen trafen, sorgten für Wartezeiten und Ausfälle.

Der DWD hob zunächst aber alle Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen im Flachland auf. Weiterhin gewarnt wurde jedoch bis zum Abend vor schweren Sturmböen.

Auf dem Brocken im Harz waren in der Nacht in der Spitze Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Stundenkilometern gemessen worden. Nach vorläufigen Werten wurde an einer Wetterstation auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog in der Spitze eine Orkanböe mit 125 Stundenkilometern gemessen, das entspricht Windstärke 12. Der Fährverkehr zu den Inseln fiel vielerorts aus. Wegen des Sturms wurde der Unterricht in den Schulen ausgesetzt.

An der Nordseeküste sorgte der Sturm laut den Behörden für höhere Wasserstände, eine Sturmflut blieb aber aus. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr in mehreren Bundesländern, darunter Niedersachsen und Bremen, zumindest bis zum Mittag ein.

Bei den meisten Alarmierungen in der Nacht ging es zunächst um umgestürzte oder vom Umstürzen bedrohte Bäume, wie die zuständigen Leitstellen berichteten. Auf der Bundesstraße 70 bei Westoverledingen (Landkreis Leer) konnte ein Lkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in einen umgestürzten Baum hinein. Der Mann sei nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Auf einer Autobahnbrücke bei Oldenburg erfasste eine Sturmböe einen Lastwagen, der umgekippte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung gestaltete sich schwierig, ein Kran wurde angefordert.

Die Polizei in Oldenburg meldete bis zum Donnerstagmorgen 114 Einsätze wegen des Sturms, darunter acht Verkehrsunfälle. In Osnabrück wurden rund 130 sturmbedingte Einsätze registriert. In Ostfriesland gab es 180 Einsätze, im Landkreis Stade 350.

An der Küste sorgte „Ylenia“ für höhere Wasserstände beim Nachthochwasser - allerdings erreichten die Pegelstände wie vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg erwartet an der niedersächsischen Nordseeküste nicht die Grenze zur Sturmflut. Auf Norderney stieg das Wasser demnach auf 1,01 Meter über dem mittleren Hochwasser. In Emden wurden Werte von 1,15 Metern erreicht, in Wilhelmshaven von 1,09 und in Cuxhaven von 1,35 Metern.

An der Nordseeküste spricht das BSH ab 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser von einer Sturmflut. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Andernorts in Norddeutschland wurden die Grenzwerte zur Sturmflut überschritten - etwa am Hamburger Fischmarkt, der am frühen Donnerstagmorgen überflutet wurde. Dort wurde ein Wasserstand von 1,98 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen.

Wegen der erhöhten Wasserstände haben bereits viele Fährbetriebe an der Küste den Fährverkehr zu den meisten der Ostfriesischen Inseln abgesagt. Etwa fuhren am Donnerstag keine Fähren von und zu den Inseln Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge. Und für Freitag und Samstag sah es ähnlich aus.

Die Harzwasserwerke bereiten sich auf anhaltende Regenfälle und Schneeschmelzen vor. Nach dem Unwetter sei die Lage an den Talsperren und Seen im Harz „angespannt, aber unter Kontrolle“, sagte eine Sprecherin der Harzwasserwerke.

Nicht überall mussten Mädchen und Jungen in die Schule gehen. Auch die Schulbeförderung wurde witterungsbedingt vielerorts ausgesetzt. Die Entscheidung, ob Unterricht möglich ist oder nicht, treffen die Kreise und kreisfreien Städte, wie das Kultusministerium mitteilte. In Peine müssen einige Grundschüler sogar am Montag nicht aus dem Haus, weil das Dach ihrer Schule beschädigt ist.

Ab Freitagnachmittag soll der Wind im Nordwesten wieder spürbar auffrischen und seinen Höhepunkt am Abend und in der ersten Nachthälfte zum Samstag erreichen. Insbesondere auf den Ostfriesischen Inseln und an exponierten Lagen seien extreme Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Stundenkilometern zu erwarten, sagte eine DWD-Meteorologin. Für das Binnenland rechnet der Wetterdienst erneut mit orkanartigen Böen und Orkanböen der Stärke 11 und 12. dpa