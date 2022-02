Zahl der Corona-Patienten in Kliniken sinkt leicht

Eine Mitarbeiterin der Pflege steht in einem Zimmer einer Corona-Intensivstation. © Fabian Strauch/dpa/Illustration

Trotz weiter steigender Neuinfektionen ist die Zahl der Covid-19-Patienten in Niedersachsens Krankenhäusern leicht gesunken. Die Hospitalisierungsinzidenz gab am Mittwoch leicht auf 8,5 nach - einen Tag zuvor lag der Wert bei 8,6, wie das Land mitteilte. Er gibt an, wie viele Corona-Patienten binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner in den Kliniken aufgenommen wurden.

Hannover - Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stieg allerdings leicht von 4,7 Prozent auf 4,8 Prozent.

Landesweit wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch 15.964 bestätigte Neuinfektionen gezählt, die Zahl der Covid-19-Todesfälle nahm um 11 auf 7109 zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen kletterte auf 972,4 (Vortag: 949,9). Diese Maßzahl gibt an, wie viele Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in dem Bundesland hatte die Stadt Salzgitter mit einem Wert von 1547,2. Es folgten der Landkreis Verden mit einem Wert von 1375,3 und der Landkreis Vechta mit 1353,5.

Für das Bundesland Bremen gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen am Mittwoch mit 1296,5 an - nach 1419,7 am Vortag. Es wurden 1299 bestätigte neue Infektionen gezählt und es kamen 2 weitere Todesfälle hinzu, so dass deren Gesamtzahl jetzt 653 beträgt. dpa