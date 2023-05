Zahl der politisch motivierten Straftaten sinkt

Daniela Behrens (SPD), Innenministerin Niedersachsen, spricht auf einer Pressekonferenz. © Michael Matthey/dpa/Archivbild

Die Polizei in Niedersachsen hat 2022 deutlich weniger politisch motivierte Straftaten registriert als noch ein Jahr zuvor - aber die Zahl blieb hoch. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 4768 Taten - nach 5371 ein Jahr zuvor, wie Innenministerin Daniela Behrens am Montag in Hannover bekanntgab. „Der Rückgang der politisch motivierten Straftaten bedeutet immer noch den zweithöchsten Wert im Zehn-Jahres-Vergleich“, sagte die SPD-Politikerin.

Hannover - „Es gibt eine gewisse Unruhe in der Gesellschaft.“ Diese äußere sich in einem aufgeheizten öffentlichen Diskurs und „im schlimmsten Fall auch in politisch motivierten Straftaten“.

Mehr als ein Drittel der Taten - insgesamt 1766 - hingen im vergangenen Jahr mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Straftaten im Zusammenhang mit der Landtagswahl und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammen.

Bundesweit stieg die Fallzahl rund um politisch motivierte Kriminalität im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge. Der Anstieg um rund sieben Prozent im Vergleich zum Jahr davor auf 58.916 Straftaten bedeutet nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen des Bundeskriminalamts einen Rekord. dpa