Zieler zu 2. Liga: „Breche mir keinen Zacken ab"

Hannovers Torwart-Trainer Michael Ratajczak (l) spricht mit Torhüter Ron-Robert Zieler. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Weltmeister und Zweitliga-Torwart Ron-Robert Zieler fordert nach drei gescheiterten Aufstiegsversuchen mehr Besonnenheit bei Fußball-Zweitligist Hannover 96. „Wir als Verein müssen ein Stück weit mit mehr Demut an die Sache herangehen und müssen uns als Verein stabilisieren", sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Spiel beim Hamburger SV (Samstag, 13.30 Uhr/Sky).

Hannover sicherte erst am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt in der Zweiten Liga. Zieler hatte mit einen solchen Verlauf der Saison nicht gerechnet. „Das hätte ich nicht erwartet, weil wir mit ganz anderen Zielen in die Saison gestartet waren. Als Verein haben wir den Anspruch, weiter oben zu stehen. In den Jahren haben wir hier aber gelernt, etwas demütiger zu werden“, sagte er.

Zielers Ziel ist es, sich noch drei, vier, fünf Jahre auf hohem Niveau zu messen. „Ich will noch so lange wie möglich spielen und ich glaube, dass ich noch einige sehr gute Jahre in mir habe“. Der Erfolg des WM-Titels 2014 als dritter deutscher Torwart stehe ihm in Liga zwei nicht im Weg: „Weltmeister bleibe ich immer, aber ich breche mir keinen Zacken ab, wenn ich für Hannover 96 in der 2. Liga spiele.“ dpa