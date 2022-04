Zukunftstag für Schülerinnen und Schüler wieder in Präsenz

Teilen

Die Pandemie hat die Berufsorientierung zwei Jahre lang erschwert: An diesem Donnerstag können Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 in ganz Niedersachsen wieder in unterschiedlichste Arbeitsfelder hineinschnuppern. Der Zukunftstag für Jungen und Mädchen, auch Girls' und Boys' Day genannt, sei eine „echte Win-Win-Situation“ für die Jugendlichen und für die Unternehmen, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in Hannover.

Hannover - Die Betriebe könnten frühzeitig motivierte junge Menschen erreichen und somit dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Die Kinder könnten herausfinden, welcher Job ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht.

2020 war der Zukunftstag wegen Corona ausgefallen, im vergangenen Jahr gab es fast ausschließlich digitale Angebote. Wenn Schülerinnen und Schüler ihren Zukunftstag an diesem Donnerstag in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus verbringen, müssen sie gegen Covid-19 geimpft sein. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt auch für Praktikanten, wie das Kultusministerium mitteilte.

Der Girls' und Boys' Day ist ein bundesweiter Aktionstag. Ursprünglich war das vorrangige Ziel, mehr Mädchen für Technik- und naturwissenschaftliche Berufe zu werben. Jungen sollten für Berufe gewonnen werden, in denen sie noch in der Minderheit sind, etwa in der Pflege oder als Erzieher in Kitas. dpa