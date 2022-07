Kult-Auto BMW-Isetta wird zur Evetta

Von: Michael Caspar

Die Firma Akcurate aus dem Kreis Göttingen ist an Entwicklung von Elektrofahrzeugen beteiligt: Das Modell Evetta als zeitgemäßer Klon des BMW-Klassikers Isetta.

Rosdorf – Auf kleine, leichte und auch erschwingliche Elektrofahrzeuge für den Stadtverkehr setzt die ElectricBrands AG aus Itzehoe. Die nötigen Maschinen für die Fertigung, aber auch Fahrzeug-Kleinserien stellt die Akcurate GmbH aus Rosdorf bei Göttingen her, wie hna.de berichtet.

Viel kompakter als in der Autoindustrie üblich und mit hoher Fertigungstiefe soll die Produktion der ElectricBrands-Fahrzeuge erfolgen, kündigt der geschäftsführende Akcurate-Gesellschafter, Andreas Kirsch, an. Der Diplom-Ingenieur, der zehn Jahre lang bei Volkswagen in leitender Funktion gearbeitet hat, plant die ElectricBrands-Fertigungsstraßen. Sie können dann überall auf der Welt entstehen – auch in Regionen, wo nie Autos gebaut wurden und es keine Zulieferbetriebe gibt.

E-Mobilität aus Rosdorf: Kult-Auto BMW-Isetta wird zur Evetta

Die BMW Isetta ist eine gute Wertanlage. Nun entwickelt ein Unternehmen aus Rosdorf mit der E-Variante Evetta eine zeitgemäße Version. (Symbolbild) © BMW

„In die Zusammenarbeit mit ElectricBrand kann ich das ganze KnowHow meiner Unternehmensgruppe einbringen“, erklärt Kirsch. Seine 2008 gegründete Firma Akcurate hat unter anderem 50 Tonnen schwere Messanlagen für VW-Presswerke geplant und produziert, aber auch Anlagen für die Sartorius-Unternehmensbereich Filtration.

Die Kirsch-Firma CIMT versorgt die Dentalbranche mit schnellen, leistungsstarken CNC-Fräsmaschinen für die Anfertigung von Zahnprothesen. „Mit der gleichen Technik lassen sich aber auch Rohre herstellen“, sagt der Geschäftsführer. Er betreibt zudem ein Zerspanungszentrum, das als Dienstleister anderen Firmen zuarbeitet.

Diese Breite macht die Kirsch-Gruppe für ElectricBrands interessant. Die Holding hat ihre Entwicklung am Standort Rosdorf konzentriert. Am dortigen Siekweg 12 haben die 50 Akcurate-Kollegen im vergangenen Jahr einen zwölf Millionen Euro teuren und 6000 Quadratmeter großen Neubau bezogen.

Unternehmen Akcurate GmbH aus dem Landkreis Göttingen an Entwicklung von Evetta beteiligt

Setzen auf kleine, leichte Elektrofahrzeuge: Ralf Haller (links) und Andreas Kirsch mit der Evetta, die auch erschwinglich sein soll. © Michael Caspar

Keimzelle von ElectricBrands ist die XBUS GmbH, die Autohändler Ralf Haller 2018 gründete. Den Vertriebsmann irritierte, dass die führenden Hersteller auf große E-Fahrzeuge setzen. Sie benötigen entsprechend schwere Batterien. Aus Hallers Sicht ist das nicht ökologisch. Er setzt auf Leichtbau und hofft, dass in „drei bis fünf Jahren“ die Feststoffbatterie die wenig nachhaltige Lithiumbatterie ersetzt.

Den XBUS, der Anfang 2024 auf den Markt kommen soll, wird es unter anderem als Pickup und Transporter mit einem Zuladegewicht von rund 650 Kilogramm geben sowie als Camper. ElectricBrands will zudem vom kommenden Sommer an Fahrzeuge der Marke Evetta produzieren.

Den Clon der legendären 50er-Jahre-Kugel Isetta hat die Delbrücker Artega GmbH ersonnen. Sie ist zwischenzeitlich von der Holding übernommen worden. Wie beim Original öffnet sich bei der Retro-Version die Tür mit dem Lenkrad nach vorne. Die Evetta wird es auch als Cabrio und als Transporter geben.

E-Scooter, E-Mopeds und E-Motorräder runden das ElectricBrands-Angeobt ab. „Die Zahl der Mitarbeitenden in der Unternehmensgruppe soll bis Ende des Jahres auf 300 Personen steigen“, kündigt Gründer Haller an. Die Fertigung der Fahrzeuge erfolgt im Auftrag. Insgesamt 800 Händler hat die Gruppe bereits als Vertriebspartner gewonnen. (Michael Caspar)

Persönliches und Wissenswertes zur BMW-Isetta – der Legende von der Isar Wer einmal in einer BMW-Isetta gesessen hat oder sie sogar fahren durfte, der hat diese Knutschkugel tief ins Herz geschlossen – und nicht mehr rausgelassen. Der Einstieg von vorne mit dem an der Fronttür befestigten und somit automatisch wegklappenden Lenkrad erlaubte es selbst unserem gewichtigen 140-Kilo-Dorfpolizisten locker Platz zu nehmen. Die Knutschkugel ging dann kurz in die Knie.

Als Kind erinnerte mich die von BMW in Lizenz gebaute Isetta – sie stammte vom italienischen Hersteller Rivolta und hieß „Iseo Isetta“ – an das Maul eines Walhais. Einmal gestartet röhrte sie wie ein kräftiger Motorroller. Dazu wiederum passte die Heckansicht, vor allem, wenn ein Gepäckträger auf dem schmalen Po befestigt war. Dann war Platz für einen Koffer. Immerhin! Beschleunigung und Fahrverhalten überraschten: Die Isetta – ausgestattet mit satten 12, 13, später 19 PS, geschöpft aus 250 bis 600 Kubikzentimetern – lief flotter als erwartet – , Spitze etwa 90. Kein Wunder, war sie trotz der pummeligen Front ein Leichtgewicht mit weniger als 400 Kilo Leergewicht. Ab 2500 D-Mark war sie zu haben und half BMW mit 160 000 bis 1962 verkauften Exemplaren aus der Finanzkrise. Sie ist bis heute das erfolgreichste Einzylinderauto.

Heute ist die Isetta bei Oldtimerfreunden beliebt, restauriert kostet sie jenseits von 30 000 Euro. Bei Rallyes zaubert sie im Vorbeifahren den Zuschauenden locker ein Lächeln ins Gesicht. Ich aber muss grinsen, auch, weil ich an den Dorfsheriff beim kunstvollen Einsteigen - oder besser: Hineinplumpsen lassen - denke. (Thomas Kopietz)

