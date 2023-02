Zwei Menschen nach Schüssen in Bramsche schwer verletzt

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zwei Menschen sind ersten Angaben der Polizei zufolge in der Nähe einer Grundschule in Bramsche (Landkreis Osnabrück) durch Schüsse schwer verletzt worden. Der Schütze, ein Mann, ist von der Polizei festgenommen worden, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Schule selbst sei nicht betroffen gewesen.

Bramsche - Es habe auch keine Geiselnahme gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei Osnabrück.

Zu den Schüssen sei es am Dienstag etwa gegen 7.30 Uhr gekommen. Schüler und Lehrer, die den Vorfall mitbekamen, werden betreut. Ob sich die Opfer der Schüsse außer Lebensgefahr befinden, konnte die Polizei noch nicht sagen. dpa