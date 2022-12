Zwei Tote und ein Verletzter bei Unfall auf A27

Teilen

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall sind auf der Autobahn 27 bei Geestland zwei Menschen ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Autos an dem Unfall am Freitagmittag beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Neuenwalde (Landkreis Cuxhaven).

Cuxhaven - Außer den drei Personen sollen keine weiteren verletzt worden sein. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst offen. Die Polizei wollte im Lauf des Freitags weitere Angaben machen.

Die Autobahn 27 ist in Richtung Cuxhaven gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden aufgerufen, die Strecke weiträumig zu umfahren. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen staute sich der Verkehr am Freitagnachmittag vor der Unfallstelle auf vier Kilometern Länge. Neben Rettungskräften seien auch ein Gutachter und Kriminaltechniker an der Unfallstelle im Einsatz, sagte der Polizeisprecher. dpa