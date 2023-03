Zweites Todesopfer nach Brand in Autowerkstatt

Teilen

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Nach dem Großbrand in einer Autowerkstatt in der Wilhelmshavener Südstadt ist ein weiterer Mann gestorben. Der 38-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen am Donnerstagabend, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Sein 67 Jahre alter Vater war noch am Brandort gestorben.

Wilhelmshaven - Das Feuer war in dem Gebäude, das auch als Lagerhalle diente, am Donnerstagmittag ausgebrochen. Die Ursache war auch einen Tag später noch unklar. Der Ort sei für die Brandermittler noch nicht begehbar, sagte die Polizeisprecherin.

Einsatzkräfte hatten Vater und Sohn aus dem Gebäude gerettet. Der 67-Jährige war so schwer verletzt, dass er noch am Brandort starb. Der 38-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Einsatzkräfte waren über Stunden damit beschäftigt, die Flammen zu bekämpfen und eine Ausbreitung des Brandes auf andere Gebäude zu verhindern. Das betroffene Werkstattgebäude brannte komplett nieder. dpa