Zyklon-Alarm: Niedersachsen erwartet heftigsten Sturm seit 30 Jahren

Teilen

Mit Tief „Zeynep“ prallt am Freitagnachmittag der heftigste Sturm seit 30 Jahren auf die norddeutschen Küstengebiete. Es werden, wie hier im Bild an der Seebäderkaje in Bremerhaven, Sturmfluten erwartet. © Sina Schuldt/dpa

Nach Sturm „Ylenia“ erwartet Norddeutschland zum Wochenende hin Tief „Zeynep“. Heftige Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h werden erwartet.

Hannover – Ab Freitagnachmittag soll der Wind im Nordwesten Deutschlands wieder spürbar auffrischen und seinen Höhepunkt am Abend und in der ersten Nachthälfte zum Samstag erreichen. Über dem Wasser der Nordsee kann es heftige Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h geben. So heftig hat es in Norddeutschland seit 30 Jahren nicht gestürmt. Für das Binnenland rechnet der Wetterdienst mit orkanartigen Böen und Orkanböen mit Geschwindkeiten von bis zu 160 km/h.

Wann das Tief „Zeynep“ auf die Küstengebiete trifft und wie heftig der Sturm wird, erfahren Sie bei kreiszeitung.de.*

Bereits in der Nacht auf Donnerstag, 17. Februar 2022, hat Tief „Ylenia“ über Norddeutschland* gewütet und für erhöhtes Einsatzaufkommen bei den Feuerwehren in Niedersachsen*, Bremen und Hamburg gesorgt. Auch die Schule fand Donnerstag größtenteils in Niedersachsen nicht statt*, am Freitag hingegen werden fast alle Schulen im Land Niedersachsen wieder öffnen*. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.