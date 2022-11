11.11. in Köln: Polizei bereitet sich vor – und rechnet mit vollen Straßen und Kneipen

Von: Johanna Werning

Am 11.11. wird es in ganz Köln aufgrund des Karnevals voll (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Am 11.11. wird in Köln der Karneval gefeiert. Für die Polizei bedeutet die Sessionseröffnung 2023 einen „langen und arbeitsintensiven Arbeitstag.“

Köln – Endlich wieder Schunkeln, Tanzen und Singen – darauf freuen sich viele, wenn es am 11.11. in Köln wieder „Kölle alaaf!“ heißt. Immerhin wird am Freitag der Start in den Kölner Karneval 2023 gefeiert. Doch auch unschöne Szenen wie Müll, Verschmutzung sowie chaotische und überfüllte Party-Hotspots gehören zur Sessionseröffnung in Köln. Die Polizei rechnet damit auch in diesem Jahr wieder mit einem „langen und arbeitsintensiven Arbeitstag“, sagt Polizeisprecher Christoph Schulte im Interview mit 24RHEIN.

24RHEIN hat mit Polizeisprecher Christoph Schulte über den 11.11. in Köln gesprochen.

„Wir gehen davon aus, dass die Straßen und auch die Kneipen voll werden – und auch lange voll bleiben.“ Damit es dennoch sicher ist, setzt die Polizei auf einen umfassenden Großeinsatz – dem „Sondereinsatz Karneval“, erklärt Schulte. „Wir werden früh und konsequent bei denjenigen einschreiten, die versuchen, durch Pöbeleien, durch Streitereien und durch Straftaten den Karneval zu missbrauchen.“ (jw)