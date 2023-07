13-Jähriger nach Badeunfall gestorben

Teilen

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krankenhaus“ weist den Weg zur Klinik. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Ein 13-jähriger Junge aus Essen, der am Dienstag nach einem Badeunfall leblos aus der Ruhr gezogen und zunächst reanimiert worden war, ist auf einer Kinderintensivstation gestorben. Trotz intensiver Behandlungsmaßnahmen habe sein Leben nicht gerettet werden können, teilte die Bochumer Polizei am Freitag mit. „Es liegen weiterhin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, so dass nach derzeitigem Stand von einem Unglücksfall ausgegangen werden muss.“

Bochum - Der Jugendliche war am Dienstagnachmittag von Tauchern leblos aus drei Metern Tiefe aus der Ruhr gezogen worden. Er hatte sich nach Polizeiangaben mit seiner Familie und weiteren Menschen an den Ruhrwiesen aufgehalten. Dann sei er aus noch ungeklärten Gründen in Straßenkleidung ins Wasser gelangt. Der 13-Jährige war den Angaben zufolge Nichtschwimmer. dpa