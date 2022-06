9-Euro-Ticket: 5 Ausflugsziele in NRW

Von: Johanna Werning

Wo kann ich mit dem 9-Euro-Ticket von Köln aus hinfahren? Wir zeigen 5 Städte in NRW, die in 2 Stunden mit dem 9-Euro-Ticket erreichbar sind.

Köln – Seit Montag, 23. Mai, kann das 9-Euro-Ticket bei der KVB gekauft werden. Und seit Mittwoch, 1. Juni, kann das günstige Ticket in Köln und bundesweit genutzt werden. Es gilt in Bus, Bahn und Straßenbahn, nicht nur bei der KVB, sondern grundsätzlich im gesamten ÖPNV. Aber welche Reiseziele bieten sich für Kölnerinnen und Kölner mit dem 9-Euro-Ticket an? 24RHEIN zeigt fünf interessante Ziele, die innerhalb von 120 Minuten erreicht werden können:

9-Euro-Ticket in Köln: Wie weit kommt man in zwei Stunden? ► Ruhrgebietsstrecke bis nach Dortmund – Fahrtzeit: 1 Stunde und 24 Minuten (ohne Umstieg) ► Westerwaldstrecke bis nach Siegen – Fahrtzeit: 1 Stunde und 27 Minuten (ohne Umstieg) ► Rheinstrecke bis nach Koblenz – Fahrtzeit: 1 Stunde und 15 Minuten (ohne Umstieg) ► Tour in die Niederlande und nach Belgien, von Aachen aus – Fahrtzeit zwischen 1 Stunde und 25 Minuten und 1 Stunde und 48 Minuten (1 Umstieg) ► Eifeltour mit Start in Mechernich – Fahrtzeit: 48 Minuten (ohne Umstieg)

9-Euro-Ticket in Köln: Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund – in unter zwei Stunden

Ob Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Essen, Bochum oder Dortmund. Das Ruhrgebiet bietet gleich mehrere Ausflugsziele mit dem 9-Euro-Ticket. Das Gute dabei: Die Städte sind mit dem RE1 und dem RE6 von Köln aus in unter zwei Stunden zu erreichen – und zwar ohne Umstieg. Außerdem gibt es für jeden Ausflugstypen ein passendes Ziel:

Ob eine Shoppingtour im CentrO Oberhausen, das Musical Starlight-Express in Bochum oder der Movie Park in Bottrop. Für den Freizeitpark müsste man allerdings zweimal umsteigen: einmal am Hauptbahnhof Essen und einmal in Feldhausen. Aber auch hier gelangt man in weniger als zwei Stunden ans Ziel.

5 Ziele, die sich mit dem 9-Euro-Ticket anbieten (Symbolbild) © Teresa Kröger/Imago

9-Euro-Ticket bei der KVB: Von Köln über den Westerwald nach Siegen

In rund anderthalb Stunden erreicht man mit dem RE9 vom Hauptbahnhof Köln die Stadt Siegen – und das ohne Umstieg. Während Naturliebhaber wohl unterwegs aussteigen sollten, um im Westerwald wandern zu gehen, dürften Filmliebhaber in Siegen auf ihre Kosten kommen. Immerhin spielt die Krönchenstadt in dem Film „Monuments Men“ eine große Rolle.

9-Euro-Ticket: Von Köln nach Koblenz in nur 1:15 Stunden

Ein anderes Ziel, das viele Kölnerinnen und Kölner mit dem 9-Euro-Ticket der KVB haben dürften: Koblenz. Immerhin erreicht man die Stadt bereits in etwas mehr als einer Stunde. Einer Weinwanderung oder ein Weinverkostung der rund 500.000 Rebstöcke im Stadtgebiet steht somit nichts mehr im Wege. Der RE5 von Köln nach Koblenz fährt insgesamt 1:15 Stunden. Umsteigen muss man dabei nicht.

KVB: 9-Euro-Ticket gilt teilweise auch im Ausland – von Köln nach Belgien und in die Niederlande

Sogar ein Ausflug nach Belgien oder in die Niederlande wird dank 9-Euro-Ticket für Kölnerinnen und Kölner kostengünstig möglich – und das in unter zwei Stunden. Allerdings ist ein Umstieg nötig. Kölnerinnen und Kölner müssen zunächst nach Aachen fahren. Die Fahrzeit dauert dabei etwas weniger als eine Stunde.

Von dort bietet der Aachener Verkehrsverbund (AVV) die Möglichkeit, mit einigen Buslinien auch mit dem 9-Euro-Ticket ins Ausland zu fahren. Das gilt für einige Busstrecken, die im 15-Minuten-Takt in die Nachbarländer Niederlande und Belgien fahren. Die genauen Ziele sind dabei Kerkrade (Niederlande), Vaals (Niederlande) und Kelmis (Belgien). Wer etwas mehr Zeit hat, kann auch nach Sittard (Niederlande) reisen. Allerdings fährt man mit dem Bus vom Hauptbahnhof Aachen noch einmal rund eineinhalb Stunden.

9-Euro-Ticket bei der KVB: Von Köln in die Eifel – in unter einer Stunde

Das kürzeste Reiseziel ist Mechernich in der Eifel. Mit dem RE22 kann der Bahnhof Mechernich in 48 Minuten erreicht werden. Hier gibt es eine Offroad-Quad-Bahn, einen Kinderquad-Übungsparcour und mehrere Eifel-Wanderwege. (jw)