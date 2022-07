Lkw verliert auf der Autobahn plötzlich seine Hinterräder

Die Hinterräder an dem Lkw waren komplett verschwunden.

Deutlich überladen

Von Benjamin Stroka schließen

Auf der A2 fand die Polizei am Mittwochabend einen Lkw ohne Hinterräder. Das Fahrzeug war so stark überladen, dass die Räder abgerissen wurden.

Herford/Bad Salzuflen – Ein 65 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der A2 hatte am Mittwochabend Glück im Unglück. Während seiner Fahrt auf der Autobahn verlor der 7,5-Tonner plötzlich die Räder an der Hinterachse. Der Grund: Offenbar war der Lkw so extrem überladen, dass die Zwillingsräder einfach abrissen, wie die Polizei aus Bielefeld mitteilt.

Autobahn A2 Gesamtlänge: 473 km Beginn: Oberhausen (NRW) Ende Kloster Lehnin (Brandenburg) Durchfahrene Bundesländer: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg

A2: Lkw verliert Hinterräder – mit Ziegelsteinen überladen

Die Polizei bemerkte den hinterradlosen Lkw am Mittwochabend (13. Juli) gegen 22:15 Uhr auf dem Seitenstreifen der A2, berichtet 24RHEIN. Zwischen den Anschlussstellen Herford und Bad Salzuflen hatte der 65-jährige Fahrer den Lkw abgestellt. „Die Autobahnpolizisten bezeichnen es als glückliche Umstände, dass der Fahrer seinen mit Ziegelsteinen beladenen Klein-Lkw anhalten konnte, ohne dass er oder andere Personen verunglückten“, berichtet die Polizei.

Auf der Ladefläche des Lkw fanden die Beamten gleich mehrere Paletten mit Ziegelsteinen. Diese waren nicht gesichert und deutlich zu schwer für den 7,5-Tonner. Die Polizei sieht in der Überladung auch den Grund für das Abreißen der Hinterräder.

Lkw auf A2 verliert Hinterräder: Fahrer erwarten mehrere Anzeigen

Doch nicht nur das: Außerdem hatte der Fahrer aus Essen keinen gültigen Führerschein für den Lkw. Die Fahrerlaubnis des 65-Jährigen war bereits im April 2022 abgelaufen. Den 65-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Die Bergung des Lkw dauerte bis tief in die Nacht. Dafür musste auch der rechte Fahrstreifen der A2 gesperrt werden. Zudem gibt es Schäden an der Fahrbahndecke. Diese sollen laut Polizeiangaben „zu einem späteren Zeitpunkt repariert werden“. (bs/ots)