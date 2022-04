A44: Schwerlaster mit Windkraftrad-Turm in Graben gerutscht

Nach dem Unfall eines mit einem Windkraftrad-Turm beladenen Schwerlasttransporters am Dienstagmorgen auf der Autobahn 44 soll die Bergung gegen 15.00 Uhr beginnen. Das sagte eine Düsseldorfer Polizeisprecherin auf Anfrage. Dazu musste erst einmal ein rund 400 Tonnen schwerer Kran an den Unfallort auf der A44 in Höhe der Anschlussstelle Münchheide bei Willich am Niederrhein gebracht werden.

Düsseldorf - Bedingt durch Ladung und Abmessung des Sattelzuges sei es zu starken Verkehrsbehinderungen in dem Autobahnabschnitt gekommen, so die Polizei.

Gegen 4.15 Uhr am Morgen war ein 35-jähriger Schwerlasterfahrer aus Polen mit dem Sattelzug aus noch unbekannter Ursache innerhalb einer Dauerbaustelle vom rechten Fahrstreifen abgekommen. Die Ladung, ein 105 Tonnen schwerer Windkraftrad-Turm, hat eine Länge von rund 52 Metern. Bei dem Unfall sei die Schutzplanke über eine Länge von 70 Metern eingedrückt worden, hieß es weiter. Ein Teil des Schwertransportes sackte nach rechts von der Fahrbahn ab, der vordere Teil blieb auf der Fahrbahn stehen. Verletzt wurde niemand. dpa