Tödlicher Unfall: Lastwagen kracht gegen Brückenpfeiler – Fahrer stirbt

Bei einem LKW-Unfall auf der A46 am Mittwochmorgen (2. November) verstarb der Fahrer des Lastwagens.

Auf A46 bei Wuppertal

Von Mick Oberbusch schließen

Auf der A46 bei Wuppertal hat sich am Mittwoch (2. November) ein schwerer Unfall ereignet. Dabei kam ein LKW-Fahrer ums Leben.

Wuppertal – Schwerer Unfall auf der A46 am Mittwochmorgen: Dort ist ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen, berichtet 24RHEIN. „Aus bisher unklarer Ursache prallte heute Morgen auf der A46 Richtung Brilon ein LKW gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer wurde im völlig zerstörten Führerhaus eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen“, teilt die Polizei mit.

Tödlicher Unfall auf A46: Lkw kracht gegen Brückenpfeiler

+ Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 46 bei Wuppertal gegen einen Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen. © Gianni Gattus/dpa

Ersten Ermittlungen zufolge sei der LKW nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Betonwand durchstoßen und sei anschließend gegen einen Pfeiler der Brücke Ehrenhainstraße (Haan) geprallt, die über die A46 führt. Der Fahrer des LKW verstarb noch an der Unfallstelle. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden vier weitere Pkw beschädigt. Weitere Personen wurden nach bisherigem Stand nicht verletzt. Ein Statiker sei zur Überprüfung der Brücke vor Ort, die Bergungsarbeiten am Unfallort dauern an. Es sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung zu rechnen, teilt die Polizei weiter mit.

Was? Ein Lastwagenfahrer ist am Morgen des 2. November auf der A46 gegen einen Brückenpfeiler geprallt und verstorben.

Ein Lastwagenfahrer ist am Morgen des 2. November auf der A46 gegen einen Brückenpfeiler geprallt und verstorben. Wo? A46, bei Wuppertal

A46, bei Wuppertal Wann? Mittwochmorgen, 2. November

Die stark befahrene Autobahn zwischen Düsseldorf und Wuppertal blieb am Mittwochmorgen im Berufsverkehr stundenlang gesperrt. Autofahrer standen mehr als eine Stunde lang im Stau. Wann die Fahrbahnen zumindest teilweise wieder freigegeben werden können, war zunächst unklar. Erst Ende September 2022 war ein 60-jähriger LKW-Fahrer nach einem Unfall auf der Bundesautobahn 553 verstorben. (mo mit dpa)