Betrunkener fliegt mit Auto über Kreisverkehr – er hatte auch keinen Führerschein

Nach dem Überflug über den Kreisverkehr entstand am Wagen ein Totalschaden. © Polizei Aachen

In Eschweiler (NRW) hat ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein einen schweren Unfall gebaut. Er flog regelrecht über einen Kreisverkehr.

Aachen – Das hätte noch deutlich schlimmer enden können: Bei einem Unfall in Eschweiler (NRW) bei Aachen ist ein Autofahrer aus Alsdorf in der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. September 2022) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem Wagen gegen 2:10 Uhr auf der Wardener Straße (aus Richtung Mariadorfer Straße in Richtung Röhe) unterwegs. Im Kreisverkehr Auf den Hufen/Wardener Straße/Kinzweilerstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Mann fliegt in Eschweiler mit Auto über den Kreisverkehr – schwer verletzt ins Krankenhaus

Was? Ein Autofahrer (29) ist betrunken und ohne Führerschein frontal gegen die Begrenzungsmauer des Innenkreisels in einem Kreisverkehr geknallt. Das Auto überflog den Innenkreisel komplett, der 29-Jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eschweiler bei Aachen, Kreisverkehr Auf den Hufen/Wardener Straße/Kinzweilerstraße Wann? Sonntag, 4. September, gegen 2:10 Uhr

Das Auto stieß daraufhin mit der Front fast frontal gegen die Begrenzungsmauer des Innenkreisels, berichtet 24RHEIN. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug so weit durch die Luft geschleudert, dass es den Innenkreisel komplett überflog und dahinter auf der Fahrbahn aufschlug. Danach rutschte das Fahrzeug über die Straße, prallte gegen Bäume und kam erst an einem Zaun zum Stillstand, teilt die Polizei mit. Der 29-jährige Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Heftiger Unfall bei Aachen: Auto über Kreisverkehr geschleudert – Fahrer betrunken und ohne Führerschein

Da zunächst noch unklar war, ob sich noch weitere Insassen in dem Fahrzeug befanden, wurde die Gegend mit einer Drohne abgesucht. Da der Alsdorfer offenbar betrunken war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Wie sich schnell herausstellte, hat er außerdem keinen Führerschein. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. An dem Wagen entstand Totalschaden. Erst im September 2021 hatte es einen Kreisverkehr-Unfall mit einem Fahrrad in Warendorf gegeben. (ots/mo)