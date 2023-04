Gebratene Fledermäuse und ungekühlter Fisch – Polizei stoppt Transporter

Teilen

Ekelfund in Kleintransporter: Ungekühlter Fisch und gebratene Fledermäuse entdeckte eine Streife der Bundespolizei bei einer Kontrolle. © Bundespolizei

Gruselfund in Kleintransporter: Über die Ware im Laderaum staunten selbst die Beamten der Bundespolizei.

Aachen – Bei der Kontrolle eines Kleintransporters in der Nähe der belgischen Grenze entdeckte die Bundespolizei Aachen (Nordrhein-Westfalen) gebratene Fledermäuse und fast eine Tonne ungekühlten Fisch. Ein 31-Jähriger habe die Ware von Belgien nach Deutschland gebracht, berichtete die Behörde am Mittwoch. Der Transporter war demnach bereits am Montagmorgen aus dem Verkehr gezogen worden.

Gebratene Fledermäuse und ungekühlter Fisch – Polizei stoppt Kleintransporter

„Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den Transporter öffneten und unter dem Fisch auch die gebratenen Fledermäuse fanden“, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizei.

Fisch und Fledermäuse wurden auf Anordnung des zuständigen Veterinäramtes beschlagnahmt. Zudem stellte den Angaben nach die Bundespolizei aufgrund der fehlenden Zulassung und des fehlenden Versicherungsschutzes den Transporter sicher.

Fahrer ohne Ausweispapiere und Führerschein unterwegs

Gegen den 31-Jährige Fahrer, der ohne Ausweispapiere und Führerschein unterwegs war, wurde wegen der Straßenverkehrsdelikte und wegen unerlaubter Einreise Anzeige erstattet. Ihn erwarte außerdem noch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der verschiedenen Rechtsverstöße gegen die Lebensmittelhygiene, hieß es. Zurzeit prüfe das zuständige Amt der Städteregion außerdem, ob er wegen der gebratenen Fledermäuse auch gegen das Artenschutzgesetz verstoßen habe.

Der Beschuldigte sei am Dienstag beim Amtsgericht Aachen vorgeführt worden. Hier sei außerdem eine Sicherungshaft beschlossen worden, um ihn den italienischen Behörden rückzuführen, berichtete die Bundesbehörde. Der Mann ist laut Polizei ivorischer Staatsangehöriger. (dpa/ml)