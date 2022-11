Insgesamt viermal: Unbekannter schießt mit Stahlkugeln auf Omnibusse – Fahrgäste sollen sich melden

Von: Martina Lippl

Stahlkugel auf Busse in Aachen (Symbolfoto) abgefeuert. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts des versuchten Mordes. © Wassilis Aswestopoulos/imago

In Aachen ist mit mehrmals mit Stahlkugeln auf Busse geschossen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf.

Aachen – Die erste Stahlkugel trafen einen Bus am vergangenen Donnerstag (17. November). Das Fahrzeug war auf der Voccartstraße in Aachen (NRW) unterwegs, berichtet die Polizei. Dann folgten weitere „Beschüsse“ auf Omnibusse im Schienenersatzverkehr und auch Linienbusse. Zuletzt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. November), sagte ein Sprecher der Polizei Aachen auf Anfrage von Merkur.de. Diesmal saßen auch Fahrgäste in dem Bus.

„Auf Neubewertung der Staatsanwaltschaft wird wegen Verdachts des versuchten Mordes ermittelt“, so der Polizeisprecher der Polizei Aachen, Andreas Müller. Insgesamt habe es vier Taten gegeben. „Die Polizei hat deswegen einen Zeugenaufruf gestartet.“ Menschen seien aber keine verletzt worden, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Doch der Unbekannte habe Verletzungen von Menschen in Kauf genommen.

Die Seitenscheiben der Busse sind durch den Beschuss mit den „Stahlkugeln“ beschädigt worden. Über die Größe und Art der Stahlkugel schweigt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen. Es seien jedoch keine Projektile von Schusswaffen abgefeuert worden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Aachen ruft alle Fahrgäste der betroffenen Busse auf, sich dringend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch außerhalb der Bürozeiten sei das möglich, betonen die Ermittler. Anwohner und Passanten werden gebeten, verdächtige Beobachtungen zu melden. Hinweise könnten auch anonym über das Hinweisportal der Polizei NRW abgegeben werden. (ml)