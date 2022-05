Erster Affenpocken-Fall in NRW? „Starke Hinweise“ auf Erkrankung in Köln

Von: Johanna Werning

In Köln gibt es vermutlich den ersten Affenpocken-Fall. Es gibt „starke Hinweise“ auf eine Erkrankung. Das Testergebnis des Mannes (45) steht allerdings noch aus.

Am Montag, 23. Mai, bestätigt die Stadt Köln, dass es einen möglichen Affenpocken-Fall in Köln gibt.

Ein 45-Jähriger aus Köln weist nach einer Urlaubsreise „starke Hinweise“ auf die Erkrankung auf. Die Stadt spricht von typischen Symptomen. Das Testergebnis steht allerdings noch aus.

Außerdem gilt ein 60-jähriger Kölner als Kontaktperson einer infizierten Person. Bislang weist er allerdings keine Symptome auf.

Köln – Der erste Affenpocken-Fall hat vermutlich Köln erreicht. Das bestätigt eine Stadtsprecherin auf Nachfrage von 24RHEIN am Montagnachmittag. „Aktuell befindet sich der Mann zu Hause in Quarantäne. Das Testergebnis steht noch aus.“ Allerdings gibt es „starke Hinweise“ auf die Erkrankung mit dem Virus und typische Symptome, sagt die Stadtsprecherin am 23. Mai.

Affenpocken-Verdacht in Köln: 45-Jähriger im Urlaub infiziert?

Weitere Details zum Patienten nennt die Stadt Köln am späten Nachmittag: „Ein 45-jähriger Mann, der zuvor aus dem Urlaub zurückgekehrt war, weist Symptome auf, die zu der Erkrankung passen. Der Erkrankte hat vom Kölner Gesundheitsamt eine Ordnungsverfügung erhalten und darf seine Wohnung nicht verlassen. Ein Testergebnis einer Gewebeuntersuchung steht noch aus.“

Der Kölner Verdachtsfall wird nun im Labor untersucht. So sieht das Affenpockenvirus auf einer Elektronenmikroskopische Aufnahme aus. © ANDREA MAENNEL/afp

Wann die ersten Symptome aufgetaucht sind und wie die mögliche Ansteckung stattgefunden hat, ist noch unklar, wie 24RHEIN berichtet. Und auch wann mit dem Testergebnis in Köln zu rechnen ist, ist laut Stadtsprecherin noch ungewiss.

Affenpocken in Köln? Kölner hatte Kontakt zu infizierten Person

Allerdings gibt es unabhängig von dem Verdachtsfall bereits eine Kontaktperson, die im Urlaub Kontakt mit einer infizierten Person hatte und nun zurückgekehrt ist. Der 60-jährige Kölner weist bislang jedoch keinerlei Symptome auf. Trotzdem wurde ihm geraten, zu Hause zu bleiben und enge Kontakte zu meiden.

Affenpocken: Entwarnung in Düsseldorf

Falls sich der Verdacht in Köln beim Labortest bestätigt, handelt es sich um womöglich um den ersten offiziellen Affenpocken-Fall in NRW. Bisher gibt es in Deutschland nachgewiesene Ausbrüche lediglich in den Städten München und Berlin. Der Münchner Patient hielt sich allerdings zuletzt auch in Düsseldorf auf.

Bereits am Samstag kündigte eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums darum an, dass „mögliche Kontakte von Personen mit dem Affenpockenvirus“ vorliegen. Nun gibt es allerdings Entwarnung für Düsseldorf: Der Affenpocken-Infizierte, der in München behandelt wird, hat sich zwar in Düsseldorf aufgehalten, allerdings muss der Aufenthalt vor der eigentlichen Ansteckung des Patienten mit dem Affenpocken-Virus stattgefunden haben. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Düsseldorf am Montag mit. Die Ansteckung sei demnach erst bei einem Zwischenstopp auf der Weiterreise nach München erfolgt.

Affenpocken: Wie gefährlich ist die Erkrankung? Wie infiziert man sich?

Aber was genau sind Affenpocken eigentlich und wie gefährlich ist die Virus-Erkrankung? „Affenpocken sind eine seltene, von Tieren, vermutlich vor allem Nagetieren, auf Menschen übertragbare Virus-Erkrankung. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind selten, aber möglich, vor allem bei engem Kontakt“, erklärt das RKI.

Und auch Dr. Johannes Nießen, Leiter des Gesundheitsamtes Köln erklärt: „Die Übertragung von Affenpocken ist nicht zu vergleichen mit der Übertragung des Corona-Virus. Deshalb besteht kein Grund zur Panik. Dennoch rät das Kölner Gesundheitsamt zur Vorsicht: Bei entsprechenden Symptomen oder engem Kontakt zu Personen mit solchen Symptomen sollte man sich selbst isolieren und schnellstmöglich untersuchen lassen. Kontaktpersonen sollten enge Kontakte meiden und zu Hause bleiben.“

Man habe sich auf Infektionskrankheiten aller Art in Köln vorbereitet. Zusätzlich sei das Kölner Gesundheitsamt im engen Austausch mit dem Landeszentrum Gesundheit NRW und den Kliniken.

Affenpocken-Fall in Köln: Was sind die Symptome?

Auffälligstes Symptom bei den Affenpocken: Pocken am gesamten Körper (Archivbild) © CDC/Brian W.J. Mahy/dpa

Symptome sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Im weiteren Krankheitsverlauf bilden sich Pocken auf der Haut, die letztlich verkrusten und abfallen. „Die Hauteffloreszenzen beginnen häufig im Gesicht und breiten sich dann auf andere Körperteile aus“, erklärt das RKI. In der Regel verläuft die Erkrankung mit den Affenpocken mild.

Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland wird nach derzeitigen Erkenntnissen des RKI als gering eingeschätzt. Auch wenn weitere Fälle der Virus-Erkrankung nicht ausgeschlossen werden. (jw)