André Kuper bleibt Landtagspräsident in Nordrhein-Westfalen

André Kuper (CDU), Landtagspräsident von Nordrhein-Westfalen. © Guido Kirchner/dpa

Der CDU-Politiker André Kuper bleibt Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags. In seiner konstituierenden Sitzung wählte das Landesparlament den 61-jährigen Rietberger am Mittwoch erneut an seine Spitze.

Düsseldorf - In geheimer Abstimmung votierten 178 Abgeordnete mit Ja, 14 mit Nein, drei enthielten sich. Damit nahmen alle 195 Mitglieder des Landtags an der Wahl teil. Der studierte Verwaltungsfachwirt hat das protokollarisch höchste Amt im Land seit 2017 inne.

Die CDU-Landtagsfraktion hatte ihn in der vergangenen Woche erneut vorgeschlagen mit der Begründung, Kuper streite „leidenschaftlich für ein selbstbewusstes Parlament und eine starke Demokratie“. In vielen schweren Momenten habe er richtige und kluge Worte gefunden. Der stärksten Fraktion steht das Vorschlagsrecht für das Präsidentenamt zu.

Der Landtagspräsident ist der höchste Repräsentant des Landtags. Er wahrt die Rechte des Parlaments, vertritt es nach außen, führt dessen Geschäfte, leitet die Plenarsitzungen und steht an der Spitze der Landtagsverwaltung. Er wird für die Dauer der Legislaturperiode gewählt und soll überparteilich wirken. dpa