Anfängliche Druckerpanne bei 9-Euro-Tickets in Wuppertal

Eine Straßenbahn fährt durch die Innenstadt. © Martin Schutt/dpa

Beim Verkaufsstart der 9-Euro-Tickets in Fahrscheinform hat es in Wuppertal am Montag anfangs eine Druckerpanne gegeben. Die Wuppertaler Stadtwerke sprachen von einer kleinen Drucker-Panne, die kurz im Kundencenter und etwas länger in einigen privaten Verkaufsstellen aufgetreten sei, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage erklärte. Zuvor hatte die „Westdeutsche Zeitung“ online über Technikprobleme am Montagmorgen berichtet.

Wuppertal - Kunden, die bereits vor 9 Uhr Schlange vor einem Kundencenter gestanden hätten, sind dem Medienbericht zufolge zunächst wieder weggeschickt worden. Die 9-Euro-Tickets hätten sich anfangs nicht ausdrucken lassen. Das Problem sei kurz vor 10 Uhr behoben gewesen, wie die Zeitung unter Berufung auf die Stadtwerke berichtete.

Die Wuppertaler Stadtwerke hatten den Online-Verkauf der 9-Euro-Tickets über ihre App bereits am Mittwoch weit vor anderen Nahverkehrsunternehmen gestartet. Seitdem seien auf diesem Weg über 7000 Stück verkauft worden, teilten die Stadtwerke am Montag mit. dpa