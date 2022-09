Geisterbahn-Schreck aus Köln (40) wieder frei

Von: Nina Büchs

In einer Geisterbahn auf der Annakirmes Düren war Anfang August plötzlich ein lauter Knall zu hören. (Symbolbild) © Westend 61/Imago

Ein Mann (40) saß zuletzt wegen der Explosion in einer Geisterbahn auf der Annakirmes Düren in U-Haft. Nun wurde er entlassen – doch einige Fragen sind noch offen.

Düren/Düsseldorf – Am 2. August 2022 kam es in der Geisterbahn auf der Annakirmes in Düren zu einer Explosion – offenbar herbeigeführt durch einen Fahrgast. Nach der Tat suchte die Polizei mit einem Foto in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ nach dem Verdächtigen, der sich kurz darauf schließlich selbst stellte. Es handelte sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Köln.

Nun, nach rund sechs Wochen Untersuchungshaft, ist der Mann wieder auf freiem Fuß, berichtet 24RHEIN. Der Verdächtige habe beteuert, dass er niemandem körperlich schaden wollte. Das Gericht sah daher keine Haftgründe mehr.

Annakirmes: Mann (40) nach Geisterbahn-Explosion frei – Zusammenhang mit Fall in Düsseldorf?

Der Mann habe die Tat auf der Annakirmes in Düren zuvor gestanden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen. Ermittlungen zufolge hatte der Mann „handelsübliche Substanzen“ in einer Plastikflasche gemischt. Dadurch sei Gas entstanden, wodurch die Flasche explodiert ist. Die Staatsanwaltschaft geht unterdessen davon aus, dass der 40-Jährige zwei Wochen zuvor auch in einer Geisterbahn in Düsseldorf einen Sprengsatz ausgelöst hatte. Verletzt wurde bei beiden Vorfällen niemand.

Annakirmes Düren: Geisterbahn-Explosion – was war das Motiv des 40-Jährigen?

Zum Motiv des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. Er sei nach einem Haftprüfungstermin am Montag, 12. September, durch eine Richterin unter Auflagen aus der U-Haft entlassen worden, so die Staatsanwaltschaft weiter. Man gehe zudem von einem Zusammenhang mit der Explosion auf der Rheinkirmes in Düsseldorf aus, die Akte der Düsseldorfer Kollegen wurde bislang jedoch nicht ausgewertet. Die Staatsanwaltschaft Aachen werde daher das Verfahren aus Düsseldorf wohl mit übernehmen, so die Sprecherin. (nb mit dpa)