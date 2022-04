Apothekerverband fordert weiter kostenlose Coronatests

Eine Mitarbeiterin führt in einer Apotheke einen Antigen-Schnelltest durch. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Der Apothekerverband Nordrhein fordert nach dem Auslaufen vieler Corona-Schutzmaßnahmen an diesem Samstag weiterhin kostenlose Coronatests für die Bürger in NRW. Das sei gerade angesichts der Lockerungen besonders wichtig, sagte Verbands-Chef Thomas Preis der „Rheinischen Post“ (Freitag). „Durch den Wegfall der 2G- und 3G-Regelungen werden wahrscheinlich viele Teststellen in der nächsten Zeit schließen.“

Düsseldorf - „Wir gehen aber davon aus, dass Apotheken weiter flächendeckend Bürgertests anbieten werden“, sagte Preis.

Laut Infektionsschutzgesetz des Bundes sind nach dem 2. April nur in wenigen besonders gefährdeten Bereichen wie im öffentlichen Personennahverkehr und in Krankenhäusern Basisschutzmaßnahmen möglich. In NRW sollen die Zugangsvoraussetzungen 3G (geimpft, genesen oder getestet) und 2G-plus (geimpft, genesen, plus getestet oder geboostert) wegfallen, auch die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen werde nicht über den 2. April hinaus beibehalten, hatte die Landesregierung angekündigt. dpa